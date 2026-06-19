Cielos poco nubosos y posibilidad de chubascos en Andalucía, según AEMET

Cielos poco nubosos dominarán el 19 de junio de 2026 en el conjunto del territorio andaluz, aunque se registrarán intervalos de nubes medias y altas, junto a nubosidad de evolución en las sierras. A lo largo de la tarde, existe la posibilidad de chubascos ocasionales acompañados de tormentas, especialmente en las sierras orientales. Las temperaturas mostrarán ligeros cambios y los vientos serán flojos, con ráfagas moderadas por la tarde.

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Previsión del tiempo en Andalucía hoy 19 de junio

Sol radiante y ambiente cálido en Sevilla

El cielo se despereza lento en Sevilla, enviando destellos de luz dorada mientras el sol asoma a las 07:03. A lo largo de la jornada, la brisa suave que sopla desde el norte a unos 5 km/h acariciará la piel, creando un ambiente agradable. Con temperaturas que oscilarán entre los 22 y los 38 grados, la sensación será cálida, alcanzando su punto máximo a mediodía con un aire ligero, pero con cierta humedad que podría hacer que el ambiente se sienta un poco cargado.

Ya por la tarde, la calma típica de la ciudad se mantendrá, con un cielo despejado que permitirá disfrutar del sol hasta bien entrada la noche, momento en que se ocultará a las 21:47. Sin riesgo de lluvia, los sevillanos podrán disfrutar de una velada tranquila, perfecta para paseos al aire libre o para relajarse en las terrazas que se llenarán de vida. Así, la jornada se desarrollará con un tiempo ideal para disfrutar de la belleza de Sevilla.

Córdoba: nubes y viento fuerte con posibles lluvias

Las primeras luces del día en Córdoba traen consigo una sensación de inquietud, con nubes que se acumulan en el horizonte y un aire que promete cambios. A medida que avanza la mañana, el viento comienza a intensificarse, rozando con fuerza mientras el termómetro se mantiene en torno a los 21 grados, con una humedad que se siente casi pegajosa.

La tarde se presenta notoriamente diferente; se prevé un descenso térmico que llevará el mercurio hasta los 39 grados, acompañado de ráfagas de viento que alcanzarán los 70 km/h. Este es un día en que hay que estar preparado, dado que la sensación térmica puede ser abrumadora. Se recomienda salir con precaución y no olvidar el paraguas, ya que las lluvias son una posibilidad latente.

En Huelva, cielo despejado y ambiente agradable

El tiempo se presenta estable a lo largo de la jornada, con temperaturas que oscilarán entre los 19 y los 32 grados. El cielo lucirá despejado por la mañana, con algunas nubes en la tarde, sin previsiones de lluvia. El viento será ligero, aportando una sensación de frescura en las horas más cálidas.

Un ambiente agradable invita a disfrutar del día, perfecto para dar un paseo o realizar actividades al aire libre. Aprovecha la ocasión para compartir con amigos o simplemente relajarte en un parque, disfrutando de la calma que brinda esta jornada.

Cielo despejado y calidez veraniega en Cádiz

La jornada en Cádiz comienza con un despertar suave, marcado por un cielo despejado que anticipa un día agradable. La temperatura mínima ronda los 22°C y con una sensación térmica similar, la frescura de la mañana invita a disfrutar del aire marino. A medida que avanza el día, el termómetro alcanzará los 28°C, sin probabilidades de lluvia ni precipitaciones en el horizonte. El viento soplará del sur a una velocidad media de 15 km/h, con algunas ráfagas que podrían superar los 30 km/h, así que atención a estas ráfagas que añaden un toque de intensidad al ambiente.

Durante la tarde, el calor se dejará sentir más, aunque la humedad, que sube al 85%, puede hacer que la sensación térmica se eleve hasta 32°C, creando un ambiente más pesado. A medida que el sol se despida a las 21:46, la noche se perfilará tranquila, con temperaturas que descienden a los 24°C. En total, Cádiz disfrutará de más de 14 horas de luz, lo que promete un día ideal para pasear y disfrutar al aire libre, con un cielo mayormente despejado y sin lluvias que amenacen nuestra tranquilidad.

Jaén: cielos despejados y calor intenso

La mañana en Jaén se presenta con cielos despejados y una temperatura fresca que ronda los 25°C, creando un ambiente agradable para comenzar el día. A medida que avanza la jornada, se espera que el calor se intensifique, alcanzando hasta 37°C por la tarde, aunque con una ligera probabilidad de lluvia en la noche.

La sensación térmica máxima puede hacer que se sienta un poco más caluroso, por lo que es recomendable llevar ropa ligera y cómoda. No olvides protegerte del sol y disfrutar de este día en el que el tiempo jugará un papel fundamental en tus actividades al aire libre.

Agradable brisa y posibilidad de chubascos en Málaga

Las primeras horas traen consigo una suave brisa y un cielo mayormente despejado. La temperatura mínima se sitúa en 22 grados, aunque a medida que avanza la mañana, el mercurio irá ascendiendo hasta alcanzar los 30 grados por la tarde, ofreciendo un contraste agradable para disfrutar al aire libre.

A lo largo del día, se anticipan vientos del sureste que podrían alcanzar rachas de 9 km/h, ideal para mantener la sensación térmica en torno a los 32 grados. Con la tarde asomando, hay posibilidad de chubascos puntuales, por lo que es aconsejable llevar un paraguas si se planea salir.

Granada: día soleado para disfrutar al aire libre

El tiempo en Granada se presenta con cielos despejados y una temperatura agradable en la mañana, ideal para dar un paseo al aire libre. La brisa suave de dirección variable acompañará un ambiente fresco, aunque la sensación térmica podría alcanzar hasta 37°C en las horas posteriores.

A medida que avance el día, se mantendrá la estabilidad del tiempo, con temperaturas que oscilarán entre 20°C y 35°C, lo que invita a disfrutar del sol. Recuerda llevar contigo una botella de agua y usar ropa ligera para disfrutar al máximo de esta jornada soleada.

Almería: cielo despejado y calor intenso

Las primeras horas traen un cielo despejado que irá dando paso a una jornada marcada por la calidez. La temperatura comienza fresca en torno a los 23 °C y se elevará a 35 °C para la tarde, con un suave viento del sur soplando a 15 km/h, creando una sensación térmica que puede alcanzar los 37 °C.

Sin embargo, aunque hoy no se prevén lluvias, se recomienda llevar una botella de agua y protegerse del sol durante las horas de mayor temperatura. Al anochecer, el cielo se mantendrá despejado y la brisa nocturna ofrecerá un alivio refrescante al caer la temperatura a 22 °C.