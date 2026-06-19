Cielo poco nuboso y temperaturas máximas elevadas marcan el día en toda la provincia de Zaragoza. A medida que avance la tarde, se espera el desarrollo de nubosidad en el sistema Ibérico, lo que podría traer chubascos y tormentas locales, acompañadas de rachas de viento. Aquí tienes la previsión del tiempo en Zaragoza hoy, en los núcleos más importantes.

El tiempo en Zaragoza para hoy

Zaragoza: cielo despejado con chubascos nocturnos

El cielo de Zaragoza se despereza lento esta mañana, regalará algunas horas de sol antes de que, al caer la tarde, se asome el riesgo de chubascos. Los termómetros marcan unos agradables 22 grados, aunque la sensación de calor se elevará hasta 37, por lo que se recomienda hidratarse. La dirección del viento del sureste soplará suave, a unos 15 km/h, permitiendo que el día transcurra sin sobresaltos.

Ya por la tarde, la temperatura alcanzará su punto máximo, con un ambiente templado que tendrá un giro inesperado hacia la noche, cuando el cielo se vuelva a cubrir y la probabilidad de lluvia aumente levemente. Con una humedad que rondará el 55%, la atmósfera se sentirá un poco cargada, así que es mejor estar preparados y no olvidar el paraguas al salir. El sol se despedirá a las 21:40, dejando tras de sí un día lleno de contrastes.

Calatayud: nubes amenazantes y tormenta vespertina

Las primeras horas del día en Calatayud traen consigo una atmósfera extraña, con nubes amenazantes que parecen susurrar que la tranquilidad no perdurará. A medida que avanza la mañana, el termómetro marca 19 grados y aunque la sensación es moderada, se siente el rugido del viento a 15 km/h. Por la tarde, el tiempo se tornará agitado, con un 100% de probabilidad de lluvias que podrán ser intensas, avisando de una inminente tormenta.

El contraste entre la calma matutina y el fuerte temporal vespertino es notable. Con temperaturas que alcanzarán los 34 grados antes de que arrive el frescor de la noche, la humedad se elevará hasta el 65%, creando un ambiente poco confortable. Es recomendable llevar paraguas y vestirse a capas, ya que las ráfagas de viento podrían superar los 30 km/h.

Tarazona: ambiente templado y lluvias por la tarde

El tiempo se presenta con un ambiente templado, con algunas nubes que irán aumentando a lo largo de la jornada. Las temperaturas oscilarán entre 18 y 34 grados y aunque las ráfagas de viento pueden ser algo intensas por momentos, la probabilidad de lluvia será notable durante la tarde y la noche.

Un paseo por la ciudad es una excelente opción para disfrutar del día, especialmente antes de que la lluvia haga su aparición. Aprovechar el tiempo para realizar actividades al aire libre puede contribuir a una jornada amena y relajante.

Principales avisos para hoy en Zaragoza según la AEMET