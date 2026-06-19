Saltó a la fama en los 90 y terminó en las drogas: así es la vida de uno de los personajes más queridos del ‘Gran Prix’

A finales de la década de los 90, millones de españoles identificaban el verano con una cita ineludible frente al televisor.

El Grand Prix se había convertido en uno de los grandes fenómenos de TVE y reunía cada semana a familias enteras para seguir las pruebas entre pueblos de toda España. Junto al inconfundible Ramón García, una joven actriz comenzó a hacerse un hueco en la memoria colectiva de los espectadores gracias a su espontaneidad, cercanía y simpatía. Era Pilar Soto, cuya popularidad creció de forma fulgurante hasta convertirla en uno de los rostros más queridos del programa.

Su imagen, siempre vestida con los característicos colores azul y amarillo del concurso, quedó asociada para siempre a la explicación de las pruebas que protagonizaban los concursantes. Sin embargo, mientras el público veía a una joven sonriente que atravesaba uno de los mejores momentos de su carrera, fuera de los focos comenzaba una batalla personal que acabaría marcando por completo su vida.

El éxito televisivo de Pilar Soto

Antes de incorporarse al Grand Prix en 1999, Pilar Soto ya había comenzado a abrirse camino en televisión gracias a su participación en la popular serie Al salir de clase, emitida un año antes. Aquellos trabajos le proporcionaron una enorme exposición pública cuando apenas había iniciado su carrera artística.

Lo que para muchos habría supuesto el inicio de una prometedora trayectoria profesional terminó convirtiéndose en una fuente constante de presión. La fama, la exigencia del medio y una vida marcada por continuos desplazamientos fueron deteriorando progresivamente su estabilidad emocional hasta desembocar en graves trastornos alimentarios.

La propia Pilar Soto ha explicado en distintas entrevistas que aquella etapa estuvo marcada por una profunda sensación de soledad. Según relató en el espacio Camino Católico, el ritmo de vida que llevaba la obligó incluso a residir en siete países diferentes, una circunstancia que le impedía establecer vínculos personales estables.

Del trastorno alimentario a las adicciones

La enfermedad fue avanzando hasta el punto de que Pilar Soto llegó a pesar únicamente 37 kilos. A esa delicada situación se sumó una fuerte dependencia de la medicación que, con el paso del tiempo, terminó dando paso al consumo de alcohol y drogas.

La actriz ha reconocido que atravesó una larga etapa de autodestrucción durante la que necesitó numerosos ingresos hospitalarios. Según ha contado públicamente, llegó a ser hospitalizada en cerca de 80 ocasiones debido a las graves complicaciones derivadas de su estado de salud.

Uno de los momentos más críticos llegó después de participar en La isla de los famosos en 2004. Durante uno de aquellos ingresos, los médicos trasladaron a la joven que las posibilidades de salvar su vida eran muy reducidas.

Aquellas palabras supusieron un punto de inflexión. Consciente de la gravedad de su situación, comenzó un proceso de profunda reflexión personal que acabaría cambiando completamente el rumbo de su vida.

En una entrevista concedida a Camino Católico, explicó que durante aquellos momentos límite experimentó una vivencia espiritual que marcaría un antes y un después en su recuperación.

Según su propio testimonio, sintió la necesidad de pedir perdón y comprendió que debía comenzar una nueva etapa alejada de todo aquello que la había llevado al límite.

Una decisión que cambió su vida

Tras mantener una profunda conversación con un sacerdote, Pilar Soto decidió dar un giro radical a su existencia. Optó por ingresar en el convento de las Clarisas de Madridejos, en la provincia de Toledo, donde inició un largo proceso de conversión espiritual.

Durante siete años desarrolló una vida completamente distinta a la que había conocido en el mundo de la televisión. La oración, la lectura, el rezo del rosario y la asistencia diaria a misa pasaron a ocupar el centro de su rutina.

Ese periodo también le permitió realizar diversos viajes de carácter religioso a lugares de gran significado para la tradición cristiana, entre ellos Tierra Santa, Fátima, Lourdes, Medjugorje y Asís.

La propia Pilar Soto ha explicado que aquella experiencia fue determinante para abandonar las adicciones y reconstruir poco a poco una vida que, durante años, había estado marcada por la enfermedad y el sufrimiento.

Su impactante testimonio en televisión

Años después, en 2014, Pilar Soto reapareció públicamente en el programa Sálvame Deluxe, donde concedió una de las entrevistas más sinceras de su vida. Frente a Jorge Javier Vázquez y los colaboradores del espacio, relató sin ocultar ninguno de los episodios más duros de su pasado.

También describió las graves secuelas físicas que arrastraba después de tantos años de trastornos alimentarios y adicciones. Según explicó, los médicos seguían sorprendidos de que hubiera logrado sobrevivir debido al enorme deterioro que presentaba su aparato digestivo.

Su historia representa el contraste entre la imagen de éxito que proyectaba en televisión y el profundo sufrimiento que atravesaba en la intimidad. La joven que conquistó a millones de espectadores desde el plató del Grand Prix terminó protagonizando un complejo proceso de recuperación personal que transformó completamente su forma de entender la vida y que hoy continúa siendo uno de los testimonios más impactantes protagonizados por una figura de la televisión.