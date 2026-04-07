Ramón García, pillado con una famosa de Telecinco derrochando complicidad: «Tener que aclarar a mi edad…»

Sorpresa en el mundo del corazón al ver juntos al presentador Ramón García y a la colaboradora de Telecinco Gemma Camacho en una actitud bastante cercana, lo que ha desatado rumores sobre una posible relación. Sin embargo, la realidad parece ser muy distinta.

Imágenes que dan que hablar

Todo comenzó cuando Ramón García fue visto junto con la periodista Gemma Camacho en la plaza de toros de Las Ventas, en Madrid.

Las imágenes, emitidas en diferentes programas de televisión, mostraban a ambos compartiendo una tarde de toros, lo que rápidamente encendió las redes sociales de especulaciones sobre una posible relación sentimental.

La complicidad entre ambos no pasó desapercibida, especialmente porque en las últimas semanas habían coincidido en varios actos públicos relacionados con los toros.

Rumores de romance

A raíz de estas apariciones, algunos programas de televisión apuntaron directamente a una posible pareja sorpresa. Sin embargo, tanto García como Camacho han salido a desmentir los rumores.

El presentador dejó claro que no entiende la necesidad de tener que justificar con quién acude a los eventos sociales y quitó importancia a la polémica.

Por su parte, la periodista fue aún más contundente, ya que negó cualquier relación sentimental y calificó las informaciones de falsas, insistiendo en que ambos mantienen una relación de amistad.

Una relación profesional

El vínculo entre ambos tiene un origen profesional. Coincidieron por primera vez en febrero durante la presentación del cartel de San Isidro 2026, donde compartieron escenario y ahí comenzaron a forjar una buena relación.

Desde entonces, han coincidido en otros eventos, lo que ha ayudado a alimentar los rumores de cercanía entre ambos.

Este tipo de situaciones no es nuevo en el ámbito televisivo. La exposición pública de los rostros conocidos rápidamente suele generar muchas interpretaciones que van más allá de la realidad.

En este caso, todo apunta a que simplemente se trata de una amistad, y no de una relación amorosa.