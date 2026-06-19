Cuándo empieza el Orgullo Gay 2026 en Madrid: cuánto dura y fechas más importantes

Madrid se prepara cada año para uno de esos eventos que es de los más esperados por muchos. Durante varios días, el centro va a cambiar bastante ya que habrá más gente en la calle, terrazas a tope y un ambiente que se notará desde el primer momento. El Orgullo LGTBIQ+ vuelve en 2026 y, como suele pasar, no pasará desapercibido.

Detrás está el MADO, que reúne conciertos, actividades culturales y también una parte importante de reivindicación. Una mezcla que es lo que ha hecho que el Orgullo de Madrid acabe siendo uno de los más grandes de Europa, con miles de personas llegando de distintos puntos del país y del extranjero, así que si tienes pensado acercarte o simplemente quieres ubicarte un poco, lo más útil es tener claras las fechas. Saber cuándo empieza, cuándo termina y cuáles son los días en los que se concentrará lo más importante.

Qué día empieza el Orgullo Gay en Madrid

El Orgullo Gay de Madrid 2026 arranca el 25 de junio, que cae en jueves. Ese día es cuando comienza oficialmente el MADO, aunque lo cierto es que el ambiente empieza a notarse incluso antes. A partir de ahí, la ciudad, y sobre todo el barrio de Chueca, entra en modo Orgullo.

Los primeros días están muy ligados al llamado Orgullo de Barrio, que es como una antesala de lo que vendrá después. No será todavía el momento de los grandes conciertos ni de las plazas llenas, pero sí habrá actividad constante con eventos en locales, propuestas culturales, exposiciones, y fiestas y todo bastante repartido y con un ambiente más cercano.

También es cuando empiezan a aparecer algunos de los clásicos que nunca fallan. Por ejemplo, el desfile de mascotas «Plumas y Patitas» o la carrera de tacones en la calle Pelayo, que cada año mezcla espectáculo, humor y bastante expectación. Son citas que ya forman parte del ADN del Orgullo en Madrid.

Hasta qué día es el Orgullo Gay 2025 en Madrid

El MADO 2026 se alargará hasta el 5 de julio, así que en total serán diez días seguidos de programación. Diez días en los que prácticamente siempre habrá algo que ver o hacer, desde actividades más tranquilas hasta grandes eventos al aire libre con los conciertos gratuitos siendo un año más protagonistas y más si tenemos en cuenta que entre los artistas ya confirmados para este año están Katy Perry o Amaia.

Por otro lado, plazas como la de Pedro Zerolo, Plaza del Rey, Puerta del Sol o Plaza de España se convertirán en puntos clave, con conciertos, sesiones de DJ y eventos que atraerán a miles de personas cada noche hasta el 4 de julio día de la manifestación. Y el cierre llegará el 5 de julio con la gala de clausura. Será el último gran acto antes de que la ciudad vuelva poco a poco a la normalidad, después de más de una semana de Orgullo Gay 2026.

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Fechas clave del Orgullo Gay en Madrid

El calendario del Orgullo en Madrid es bastante amplio, pero lo cierto es que hay días muy concretos en los que se concentra lo más importante y en los que se nota mucho más el ambiente en la ciudad.

Uno de los primeros momentos destacados llega el 29 de junio, con la entrega de los premios MADO en el Institut Français de Madrid. A partir de ahí, ya se empieza a entrar en la parte más visible del programa. El 1 de julio tendrá lugar el pregón en la Plaza de Pedro Zerolo, que al final es el momento que marcará ese cambio de ritmo y da paso a los días más intensos. Desde ese mismo día y hasta el 5 de julio, prácticamente todo gira en torno a los escenarios repartidos por el centro. Habrá conciertos, sesiones y diferentes actuaciones en plazas como Sol, Plaza de España o el propio barrio de Chueca, donde se concentra gran parte del movimiento.

Entre medias van apareciendo citas que ya son bastante reconocibles dentro del Orgullo madrileño. El 2 de julio se celebrará la carrera de tacones en la calle Pelayo, que cada año reúne a muchísima gente, y el 3 de julio se sumarán tanto el certamen Mr Gay España como la conferencia internacional de derechos humanos, que aporta esa parte más reivindicativa al programa.

El momento más importante llegará el 4 de julio, con la manifestación estatal. Es el acto central y también el más multitudinario. Arrancará a las 19:00 desde Atocha y recorrerá el centro hasta Colón, en una marcha que mezcla celebración y reivindicación y que suele reunir a cientos de miles de personas.

Ya el 5 de julio se pone el punto final con la clausura del MADO 2026, que cierra más de una semana de actividad en la que Madrid vuelve a colocarse como uno de los grandes referentes del Orgullo en Europa.