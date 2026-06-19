Estas son las playas de Valencia donde estará prohibido hacer hogueras en San Juan 2026: multas de 6.000 euros

Llega la noche de San Juan 2026, que será uno de los días con más mística del año y cientos de miles se dejarán caer por las playas de Valencia. Esta tradición ancestral de origen pagano ha quedado muy arraigada a la cultura española y la Comunidad Valenciana será uno de los epicentros de esta celebración a nivel nacional que tendrá lugar en la noche del 23 al 24 de junio. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la noche de San Juan en Valencia y la prohibición de hacer hogueras en las playas del Mediterráneo.

Del martes 23 al miércoles 24 de junio se vivirá una de las noches más especiales del año con la celebración de San Juan 2026. Una gran parte de los 5,5 millones de habitantes de la Comunidad Valenciana se desplazarán a las playas del Mediterráneo para cumplir con una tradición en la que el agua y el fuego se mezclan para purificarse y atraer a la buena suerte. La tradición dice que si entras al mar en la medianoche te purificarás y si saltas una hoguera tendrás buena suerte. Además, escribir malos recuerdos y quemarlos en el fuego será una forma de dejar el pasado atrás.

Esta tradición de origen pagano con la que se da la bienvenida al solsticio de verano ha quedado muy arraigada en la cultura española y más en lugares como Alicante, que coincide con las fiestas de Hogueras. En la Comunidad Valenciana, por primera vez en muchos años, el miércoles 24 será festivo autonómico en honor al nacimiento de San Juan Bautista, seis meses antes de Jesucristo. Así que este día no será laborable en las provincias de Alicante, Valencia y Castellón por un motivo más para disfrutar San Juan 2026.

Prohibición en las playas de Valencia por San Juan

La tradición dice que en la noche de San Juan hay que encender y después saltar una hoguera, pero en los últimos años las autoridades han puesto coto a esta práctica, prohibiendo la realización de fuegos en la arena. Estas medidas se vienen tomando desde hace unos años para proteger el entorno natural y por motivos de seguridad en núcleos urbanos y con los vecinos que acuden a las playas en la mañana del 24. Por ello, en Valencia han activado restricciones y prohibición de hacer fuego en algunas playas de la provincia bajo riesgo de multas que pueden ir de los 600 euros en los casos más leves hasta los 6.000 en los casos más graves.

Por ejemplo, el Ayuntamiento de Valencia ha confirmado que habrá zonas habilitadas y delimitadas en las playas del Cabañal y la Malvarrosa para que las personas que lo deseen puedan hacer hogueras controladas. Sí que estará terminantemente prohibido hacer fuego en las playas de Pinedo, el Saler, la Devesa o el Perellonet y todas las que están integradas en el Parque Natural de la Albufera.

Algo similar ocurre en la provincia de Alicante, donde no se podrá hacer fuego en la playa del Postiguet, situada en el centro de la ciudad. Tampoco se podrán hacer hogueras en la Playa de San Juan, Albufereta, Almadrava, San Gabriel ni en la Urbanova, situada en Elche. En Castellón, sí que se han habilitado zonas para hacer hogueras en las famosas playas del Gurugú y el Pinar. También se podrá hacer bajo vigilancia o limpieza posterior en Burriana, Nules, Mocofa y Almassora. Estará prohibido en la famosa playa de Benicássim.