Acaba de llegar a Valencia el supermercado americano que va a reventar a Lidl: club de precios, cuota anual y productos nunca vistos

Costco abrirá su primer supermercado en Valencia a finales de 2027. La cadena estadounidense de hipermercados ya ha iniciado las obras para el megasespacio que abrirá en la localidad de Paterna, en la parcela que hay entre el Kinépolis y Verdecora, junto a la carretera CV-35. La Generalitat Valenciana confirmó recientemente el avance del proceso que llevará a la capital del Turia una de las marcas de hipermercados más famosas de Estados Unidos. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el supermercado americano que llega a Valencia.

El gigante de los hipermercados Costco prepara su llegada a Valencia, camino de una próxima apertura que está prevista para el año 2027. El camino a la apertura del Costco Paterna comenzó a fraguarse en el año 2020 con la esperanza de abrir en 2023 y, después de unos años de retraso por las licencias, en este 2026 se han iniciado las obras para situar en la capital del Turia el que será el sexto Costco de España y el primero de la Comunidad Valenciana.

La Generalitat Valenciana confirmó hace unos días el avance de las obras y el proyecto en una reunión que mantuvieron el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, representantes de Costco Wholesale y responsables de Paterna Empresarial. De esta manera, sigue hacia adelante la apertura del Costco, que estará situado en la zona comercial que hay entre Cruz de Gracia-Campolivar y la CV-35, concretamente en el solar que hay entre el Kinépolis y Verdecora. Ahí estará ubicado uno de los hipermercados más grandes de España que dará trabajo a 250 personas.

Así será el Costco de Valencia

El Costco de Valencia estará situado en una parcela de 34.000 metros cuadrados, en la que 15.000 metros cuadrados corresponderán a la superficie comercial. También se construirá un aparcamiento subterráneo, otro en la superficie y una gasolinera en el que será uno de los grandes espacios situados en esta zona de la capital del Turia.

El Costco es una de las cadenas de supermercados más importantes de Estados Unidos y se caracteriza por poner a disposición de sus clientes productos de todo tipo en medidas XL. «En Costco podrás encontrar una gran selección de productos exclusivos, entre los que se incluyen productos de hostelería, confitería, electrodomésticos, televisión, repuestos para el coche, neumáticos, juguetes, dispositivos electrónicos, artículos para el deporte, joyería, relojería, cámaras, audiovisuales, libros, productos del hogar, salud, belleza, mobiliario, equipamiento y productos para oficina… todo con la mejor calidad», se puede leer en la página web oficial.

«Estamos convencidos de la relación calidad/precio de los productos que ofrecemos; por ello respaldamos todos nuestros productos con nuestra garantía de 100% de satisfacción», informan en los canales oficiales de una tienda que ofrece un formato de Club de Precios cuyo objetivo es proporcionar los mejores precios en productos de calidad. Ser socio de esta tienda tiene un coste de 36,30 euros al año para particulares y 30,25 euros para empresas y autónomos.

Así que en los próximos meses los ciudadanos de la Comunidad Valenciana podrán disfrutar de una de las cadenas de supermercado más importantes de Estados Unidos, que también está presente en otros países como Puerto Rico, Canadá, México, Taiwán, Corea, Japón, Reino Unido, Australia, Francia, Islandia y China. Esta será la sexta tienda en Valencia y la primera en la Comunidad Valenciana.