Precio de la gasolina hoy 19 de junio: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla, Cádiz y otras ciudades de Andalucía

Llegamos al viernes y es normal, que muchas familias se preparen para pasar el fin de semana fuera, así que llenar el depósito se convierte en algo clave, de modo que si deseas saber dónde te va a costar menos la gasolina, toma nota porque te mostramos a través de los datos que aporta el Geoportal para el Ministerio para la Transición Ecológica cuánto cuesta repostar en las principales ciudades andaluzas y dónde hacerlo de forma más económica:

Precio de la gasolina hoy 19 de junio: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla

Si vives en Sevilla, el Geoportal señala que estas son las gasolineras más baratas para repostar hoy:

Gasolina 95

Plenergy , San José de la Rinconada. Avenida de Boyeros, 14. Precio: 1,269 €/l.

, San José de la Rinconada. Avenida de Boyeros, 14. Precio: 1,269 €/l. Ballenoil , San José de la Rinconada. Calle Miguel Servet, 2. Precio: 1,269 €/l.

, San José de la Rinconada. Calle Miguel Servet, 2. Precio: 1,269 €/l. Petroprix , San José de la Rinconada. Camino de la Fábrica de Tabaco, 1. Precio: 1,269 €/l.

, San José de la Rinconada. Camino de la Fábrica de Tabaco, 1. Precio: 1,269 €/l. EMC Red Power 24 , San José de la Rinconada. Carretera SE-111 / A-8005 km 10,8. Precio: 1,279 €/l.

, San José de la Rinconada. Carretera SE-111 / A-8005 km 10,8. Precio: 1,279 €/l. Tamoil , Sevilla. Calle Pino Central, 14. Precio: 1,279 €/l.

, Sevilla. Calle Pino Central, 14. Precio: 1,279 €/l. Petroprix , Calonge. Calle Metalurgia, s/n. Precio: 1,289 €/l.

, Calonge. Calle Metalurgia, s/n. Precio: 1,289 €/l. Plenergy , Sevilla. Calle Metalurgia, s/n. Precio: 1,289 €/l.

, Sevilla. Calle Metalurgia, s/n. Precio: 1,289 €/l. Ronda Norte , Sevilla. Autovía SE-30 Nudo Calonge km s/n. Precio: 1,299 €/l.

, Sevilla. Autovía SE-30 Nudo Calonge km s/n. Precio: 1,299 €/l. Masfuel , La Rinconada. Carretera A-8002 km 7,6. Precio: 1,299 €/l.

, La Rinconada. Carretera A-8002 km 7,6. Precio: 1,299 €/l. Tamoil, Utrera. Carretera A-394 km 16. Precio: 1,299 €/l.

Gasolina 98

Alcampo S.A. , Sevilla. Calle Ronda del Tamarguillo, s/n. Precio: 1,489 €/l.

, Sevilla. Calle Ronda del Tamarguillo, s/n. Precio: 1,489 €/l. Family Energy , Utrera. Carretera C.Cial Almazara Plaza (A-376) km 2. Precio: 1,499 €/l.

, Utrera. Carretera C.Cial Almazara Plaza (A-376) km 2. Precio: 1,499 €/l. Galp , Alcalá de Guadaíra. Carretera A-92 km 4. Precio: 1,504 €/l.

, Alcalá de Guadaíra. Carretera A-92 km 4. Precio: 1,504 €/l. BS Energy , Los Palacios y Villafranca. Avenida Utrera, s/n. Precio: 1,519 €/l.

, Los Palacios y Villafranca. Avenida Utrera, s/n. Precio: 1,519 €/l. Shell , Sevilla. Avenida Alcalde Luis Uruñuela, s/n. Precio: 1,519 €/l.

, Sevilla. Avenida Alcalde Luis Uruñuela, s/n. Precio: 1,519 €/l. Galp , Sevilla. Calle Antonio Peña y López, 5. Precio: 1,539 €/l.

, Sevilla. Calle Antonio Peña y López, 5. Precio: 1,539 €/l. Galp , Sevilla. Avenida Andalucía, 44. Precio: 1,539 €/l.

, Sevilla. Avenida Andalucía, 44. Precio: 1,539 €/l. Q8 , Bollullos de la Mitación. Carretera A-474 de Sevilla a Almonte por Pilas km 7,75. Precio: 1,544 €/l.

, Bollullos de la Mitación. Carretera A-474 de Sevilla a Almonte por Pilas km 7,75. Precio: 1,544 €/l. Los Ventolines (Agla) , Pilas. Pilas-Villamanrique km 1,5. Precio: 1,559 €/l.

, Pilas. Pilas-Villamanrique km 1,5. Precio: 1,559 €/l. Shell, Marchena. Autovía A-92 km 53,800. Precio: 1,564 €/l.

Diésel

Ballenoil , San Juan de Aznalfarache. Calle Ramón y Cajal, s/n. Precio: 1,399 €/l.

, San Juan de Aznalfarache. Calle Ramón y Cajal, s/n. Precio: 1,399 €/l. Ballenoil , Estepa. Avenida Badía Polesine, 5. Precio: 1,399 €/l.

, Estepa. Avenida Badía Polesine, 5. Precio: 1,399 €/l. Plenergy , San José de la Rinconada. Avenida de Boyeros, 14. Precio: 1,439 €/l.

, San José de la Rinconada. Avenida de Boyeros, 14. Precio: 1,439 €/l. Ballenoil , San José de la Rinconada. Calle Miguel Servet, 2. Precio: 1,439 €/l.

, San José de la Rinconada. Calle Miguel Servet, 2. Precio: 1,439 €/l. Petroprix , Mairena del Aljarafe. Calle Lonja, 28. Precio: 1,439 €/l.

, Mairena del Aljarafe. Calle Lonja, 28. Precio: 1,439 €/l. Petroprix , San José de la Rinconada. Camino de la Fábrica de Tabaco, 1. Precio: 1,439 €/l.

, San José de la Rinconada. Camino de la Fábrica de Tabaco, 1. Precio: 1,439 €/l. Petroprix , Calonge. Calle Metalurgia, s/n. Precio: 1,445 €/l.

, Calonge. Calle Metalurgia, s/n. Precio: 1,445 €/l. Plenergy , Sevilla. Calle Metalurgia, s/n. Precio: 1,445 €/l.

, Sevilla. Calle Metalurgia, s/n. Precio: 1,445 €/l. Masfuel , La Rinconada. Carretera A-8002 km 7,6. Precio: 1,448 €/l.

, La Rinconada. Carretera A-8002 km 7,6. Precio: 1,448 €/l. Moove, Alcalá del Río. Avenida de Andalucía, s/n. Precio: 1,448 €/l.

Precio de la gasolina hoy 19 de junio: localiza las gasolineras más baratas de Málaga

Para quienes viven en Málaga, estas son las gasolineras más baratas para repostar hoy:

Gasolina 95

S.C.A.A. Ntra. Señora del Carmen , Cuevas de San Marcos. Avenida de Juan XXIII, s/n. Precio: 1,365 €/l.

, Cuevas de San Marcos. Avenida de Juan XXIII, s/n. Precio: 1,365 €/l. Olivarera Trabuco , Villanueva del Trabuco. Carretera A-7203 km 2,2. Precio: 1,375 €/l.

, Villanueva del Trabuco. Carretera A-7203 km 2,2. Precio: 1,375 €/l. Trops , Trapiche. Polígono Industrial El Trapiche, s/n. Precio: 1,375 €/l.

, Trapiche. Polígono Industrial El Trapiche, s/n. Precio: 1,375 €/l. Madese-Benamaina , Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Avenida Tívoli, 19. Precio: 1,388 €/l.

, Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Avenida Tívoli, 19. Precio: 1,388 €/l. Ballenoil , Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Calle Santo Tomás Urbanización La Leala Parcela 3 y 4, 3. Precio: 1,388 €/l.

, Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Calle Santo Tomás Urbanización La Leala Parcela 3 y 4, 3. Precio: 1,388 €/l. Petroprix , Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Urbanización La Leala, 22. Precio: 1,388 €/l.

, Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Urbanización La Leala, 22. Precio: 1,388 €/l. Ballenoil , Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Calle Pacharán, 25. Precio: 1,388 €/l.

, Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Calle Pacharán, 25. Precio: 1,388 €/l. Eroski , Vélez-Málaga. Avenida Juan Carlos I, s/n. Precio: 1,399 €/l.

, Vélez-Málaga. Avenida Juan Carlos I, s/n. Precio: 1,399 €/l. Easygas , Cajiz. Autovía del Mediterráneo (A-7) km 264,5. Precio: 1,399 €/l.

, Cajiz. Autovía del Mediterráneo (A-7) km 264,5. Precio: 1,399 €/l. Gueroil, Cajiz. Autovía del Mediterráneo A-7 km 264,5. Precio: 1,399 €/l.

Gasolina 98

Ninguno , Marbella. Calle Aluminio, s/n. Precio: 1,549 €/l.

, Marbella. Calle Aluminio, s/n. Precio: 1,549 €/l. M3 Petróleos , Benalmádena. Av. Antonio Machado, 110. Precio: 1,549 €/l.

, Benalmádena. Av. Antonio Machado, 110. Precio: 1,549 €/l. ES Coloso Churriana , Málaga. Carretera Comarcal Coín-Málaga km 89. Precio: 1,555 €/l.

, Málaga. Carretera Comarcal Coín-Málaga km 89. Precio: 1,555 €/l. Coloso , Málaga. Carretera de Coín km 54. Precio: 1,555 €/l.

, Málaga. Carretera de Coín km 54. Precio: 1,555 €/l. La Trocha , Coín. Carretera Coín-Cártama km 1. Precio: 1,569 €/l.

, Coín. Carretera Coín-Cártama km 1. Precio: 1,569 €/l. Shell , Málaga. Avenida Velázquez, s/n. Precio: 1,589 €/l.

, Málaga. Avenida Velázquez, s/n. Precio: 1,589 €/l. Agla , Yunquera. Carretera C/Castillo, s/n A-366 km 1. Precio: 1,594 €/l.

, Yunquera. Carretera C/Castillo, s/n A-366 km 1. Precio: 1,594 €/l. Gueroil , Cajiz. Autovía del Mediterráneo A-7 km 264,5. Precio: 1,599 €/l.

, Cajiz. Autovía del Mediterráneo A-7 km 264,5. Precio: 1,599 €/l. Agla , Cerralba. Carretera de Cerralba nº 1 km 1. Precio: 1,605 €/l.

, Cerralba. Carretera de Cerralba nº 1 km 1. Precio: 1,605 €/l. E.S. El Valle (Agla), Cártama. Carretera Cártama Pueblo a Estación km 2,7. Precio: 1,609 €/l.

Diésel

S.C.A.A. Ntra. Señora del Carmen , Cuevas de San Marcos. Avenida de Juan XXIII, s/n. Precio: 1,419 €/l.

, Cuevas de San Marcos. Avenida de Juan XXIII, s/n. Precio: 1,419 €/l. Eroski , Vélez-Málaga. Avenida Juan Carlos I, s/n. Precio: 1,429 €/l.

, Vélez-Málaga. Avenida Juan Carlos I, s/n. Precio: 1,429 €/l. Easygas , Cajiz. Autovía del Mediterráneo (A-7) km 264,5. Precio: 1,429 €/l.

, Cajiz. Autovía del Mediterráneo (A-7) km 264,5. Precio: 1,429 €/l. Gueroil , Cajiz. Autovía del Mediterráneo A-7 km 264,5. Precio: 1,439 €/l.

, Cajiz. Autovía del Mediterráneo A-7 km 264,5. Precio: 1,439 €/l. Trops , Trapiche. Polígono Industrial El Trapiche, s/n. Precio: 1,442 €/l.

, Trapiche. Polígono Industrial El Trapiche, s/n. Precio: 1,442 €/l. Lisbona Oil , Torre del Mar. Calle Angustias, 1. Precio: 1,459 €/l.

, Torre del Mar. Calle Angustias, 1. Precio: 1,459 €/l. Plenergy , Algarrobo. Calle Talleres, 4. Precio: 1,459 €/l.

, Algarrobo. Calle Talleres, 4. Precio: 1,459 €/l. Madese-Benamaina , Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Avenida Tívoli, 19. Precio: 1,468 €/l.

, Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Avenida Tívoli, 19. Precio: 1,468 €/l. Petroprix , Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Urbanización La Leala, 22. Precio: 1,468 €/l.

, Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Urbanización La Leala, 22. Precio: 1,468 €/l. Distreax-22, S.L., Vélez-Málaga. Calle Ignacio Zuloaga, 6. Precio: 1,469 €/l.

Precio de la gasolina hoy 19 de junio: localiza las gasolineras más baratas de Cádiz

Si vives en Cádiz, estas son las gasolineras más baratas para repostar hoy viernes:

Gasolina 95

Alcampo , Jerez de la Frontera. Calle Ronda Aurora Boreal, 3. Precio: 1,314 €/l.

, Jerez de la Frontera. Calle Ronda Aurora Boreal, 3. Precio: 1,314 €/l. Ballenoil , Jerez de la Frontera. Avenida Europa, s/n. Precio: 1,329 €/l.

, Jerez de la Frontera. Avenida Europa, s/n. Precio: 1,329 €/l. Ballenoil , Jerez de la Frontera. Avenida Sanlúcar. Precio: 1,329 €/l.

, Jerez de la Frontera. Avenida Sanlúcar. Precio: 1,329 €/l. Tamoil , Jerez de la Frontera. Polígono Sur Manzana 23 UE-2H, 1. Precio: 1,329 €/l.

, Jerez de la Frontera. Polígono Sur Manzana 23 UE-2H, 1. Precio: 1,329 €/l. Ballenoil , Jerez de la Frontera. Avenida Fernando Portillo, s/n. Precio: 1,329 €/l.

, Jerez de la Frontera. Avenida Fernando Portillo, s/n. Precio: 1,329 €/l. Petroprix , Jerez de la Frontera. Carretera Madrid-Cádiz km 15. Precio: 1,329 €/l.

, Jerez de la Frontera. Carretera Madrid-Cádiz km 15. Precio: 1,329 €/l. Ballenoil , Jerez de la Frontera. Carretera de Lebrija km 6. Precio: 1,329 €/l.

, Jerez de la Frontera. Carretera de Lebrija km 6. Precio: 1,329 €/l. Plenergy , Jerez de la Frontera. Carretera Circunvalación km s/n. Precio: 1,329 €/l.

, Jerez de la Frontera. Carretera Circunvalación km s/n. Precio: 1,329 €/l. Seroil Energy , Jerez de la Frontera. Carretera de Lebrija km 6. Precio: 1,329 €/l.

, Jerez de la Frontera. Carretera de Lebrija km 6. Precio: 1,329 €/l. Ballenoil, Jerez de la Frontera. Avenida Medina Sidonia km 1, s/n. Precio: 1,349 €/l.

Gasolina 98

Alcampo , Jerez de la Frontera. Calle Ronda Aurora Boreal, 3. Precio: 1,419 €/l.

, Jerez de la Frontera. Calle Ronda Aurora Boreal, 3. Precio: 1,419 €/l. Tamoil , Jerez de la Frontera. Polígono Sur Manzana 23 UE-2H, 1. Precio: 1,429 €/l.

, Jerez de la Frontera. Polígono Sur Manzana 23 UE-2H, 1. Precio: 1,429 €/l. ES Coloso , La Línea de la Concepción. Carretera Comarcal 233 km 5,8. Precio: 1,455 €/l.

, La Línea de la Concepción. Carretera Comarcal 233 km 5,8. Precio: 1,455 €/l. Shell , La Línea de la Concepción. Avenida Ronda Norte, 2. Precio: 1,509 €/l.

, La Línea de la Concepción. Avenida Ronda Norte, 2. Precio: 1,509 €/l. Tarifa Oil , Tarifa. Calle Algeciras, 58. Precio: 1,539 €/l.

, Tarifa. Calle Algeciras, 58. Precio: 1,539 €/l. ASC Carburantes , Tarifa. Carretera N-340 km 94,2. Precio: 1,539 €/l.

, Tarifa. Carretera N-340 km 94,2. Precio: 1,539 €/l. Shell , Jerez de la Frontera. A-480 km 25,8. Precio: 1,549 €/l.

, Jerez de la Frontera. A-480 km 25,8. Precio: 1,549 €/l. Shell , Algeciras. Avenida Virgen del Carmen-Parcela, 3. Precio: 1,559 €/l.

, Algeciras. Avenida Virgen del Carmen-Parcela, 3. Precio: 1,559 €/l. Gacosur Jerez , Jerez de la Frontera. Calle Sudáfrica, 134. Precio: 1,559 €/l.

, Jerez de la Frontera. Calle Sudáfrica, 134. Precio: 1,559 €/l. Galp, Jerez de la Frontera. Carretera Antigua N-IV km 639,5. Precio: 1,559 €/l.

Diésel

Ballenoil , Jerez de la Frontera. Avenida Europa, s/n. Precio: 1,429 €/l.

, Jerez de la Frontera. Avenida Europa, s/n. Precio: 1,429 €/l. Ballenoil , Jerez de la Frontera. Avenida Sanlúcar. Precio: 1,429 €/l.

, Jerez de la Frontera. Avenida Sanlúcar. Precio: 1,429 €/l. Ballenoil , Jerez de la Frontera. Avenida Fernando Portillo, s/n. Precio: 1,429 €/l.

, Jerez de la Frontera. Avenida Fernando Portillo, s/n. Precio: 1,429 €/l. Alcampo , Jerez de la Frontera. Calle Ronda Aurora Boreal, 3. Precio: 1,429 €/l.

, Jerez de la Frontera. Calle Ronda Aurora Boreal, 3. Precio: 1,429 €/l. Petroprix , Jerez de la Frontera. Carretera Madrid-Cádiz km 15. Precio: 1,429 €/l.

, Jerez de la Frontera. Carretera Madrid-Cádiz km 15. Precio: 1,429 €/l. Ballenoil , Jerez de la Frontera. Carretera de Lebrija km 6. Precio: 1,429 €/l.

, Jerez de la Frontera. Carretera de Lebrija km 6. Precio: 1,429 €/l. Plenergy , Jerez de la Frontera. Carretera Circunvalación km s/n. Precio: 1,429 €/l.

, Jerez de la Frontera. Carretera Circunvalación km s/n. Precio: 1,429 €/l. Seroil Energy , Jerez de la Frontera. Carretera de Lebrija km 6. Precio: 1,429 €/l.

, Jerez de la Frontera. Carretera de Lebrija km 6. Precio: 1,429 €/l. Petroprix , El Puerto de Santa María. Calle Río Guadarranque, 1. Precio: 1,439 €/l.

, El Puerto de Santa María. Calle Río Guadarranque, 1. Precio: 1,439 €/l. Petroprix, Los Arenales. Calle Albert Einstein, 17. Precio: 1,439 €/l.

Precio de la gasolina hoy 19 de junio: localiza las gasolineras más baratas de Córdoba

En Córdoba, estas gasolineras son las más económicas a primera hora de hoy viernes:

Gasolina 95

Almazaras de la Subbética , Carcabuey. Carretera A-339 km 17,8. Precio: 1,320 €/l.

, Carcabuey. Carretera A-339 km 17,8. Precio: 1,320 €/l. Fueling , Lucena. Cl. Ronda San Francisco, s/n. Precio: 1,339 €/l.

, Lucena. Cl. Ronda San Francisco, s/n. Precio: 1,339 €/l. Ballenoil , Lucena. Calle Ejido del Valle, s/n (junto al recinto ferial). Precio: 1,349 €/l.

, Lucena. Calle Ejido del Valle, s/n (junto al recinto ferial). Precio: 1,349 €/l. F. del Moral , Rute. Avenida Blas Infante, s/n. Precio: 1,349 €/l.

, Rute. Avenida Blas Infante, s/n. Precio: 1,349 €/l. Cooperativa Lucena , Lucena. Avenida de la Infancia, 15. Precio: 1,349 €/l.

, Lucena. Avenida de la Infancia, 15. Precio: 1,349 €/l. Plenergy , Lucena. Calle Concha Lago, s/n. Precio: 1,349 €/l.

, Lucena. Calle Concha Lago, s/n. Precio: 1,349 €/l. Plenergy , Anjarón. Calle Espejo, 21. Precio: 1,349 €/l.

, Anjarón. Calle Espejo, 21. Precio: 1,349 €/l. Enerplus , Lucena. Avenida de la Guardia Civil, 9. Precio: 1,359 €/l.

, Lucena. Avenida de la Guardia Civil, 9. Precio: 1,359 €/l. Ballenoil , La Carlota. Calle Ingeniería, 14. Precio: 1,365 €/l.

, La Carlota. Calle Ingeniería, 14. Precio: 1,365 €/l. Mirasierra, Rute. Carretera de Rute a Encinas Reales km 0,2. Precio: 1,369 €/l.

Gasolina 98

Fueling , Lucena. Cl. Ronda San Francisco, s/n. Precio: 1,439 €/l.

, Lucena. Cl. Ronda San Francisco, s/n. Precio: 1,439 €/l. Mirasierra , Rute. Carretera de Rute a Encinas Reales km 0,2. Precio: 1,469 €/l.

, Rute. Carretera de Rute a Encinas Reales km 0,2. Precio: 1,469 €/l. Enerplus , Lucena. Avenida de la Guardia Civil, 9. Precio: 1,489 €/l.

, Lucena. Avenida de la Guardia Civil, 9. Precio: 1,489 €/l. Q8 , El Arrecife. Carretera N-IV km 428. Precio: 1,559 €/l.

, El Arrecife. Carretera N-IV km 428. Precio: 1,559 €/l. El Carmen , Posadas. Avenida Andalucía, s/n. Precio: 1,559 €/l.

, Posadas. Avenida Andalucía, s/n. Precio: 1,559 €/l. Shell , Pozoblanco. Carretera CO-6411 km 0,300. Precio: 1,579 €/l.

, Pozoblanco. Carretera CO-6411 km 0,300. Precio: 1,579 €/l. Avia , Aguilar de la Frontera. Calle Ancha, s/n. Precio: 1,579 €/l.

, Aguilar de la Frontera. Calle Ancha, s/n. Precio: 1,579 €/l. Petromarkt , Puente Genil. Calle Membrilleras, 5. Precio: 1,579 €/l.

, Puente Genil. Calle Membrilleras, 5. Precio: 1,579 €/l. M3 Petróleos , Puente Genil. Calle La Palmera, 18. Precio: 1,579 €/l.

, Puente Genil. Calle La Palmera, 18. Precio: 1,579 €/l. Family Energy, Montilla. Polígono Llanos de Jarata 140 (C.C. Eroski). Precio: 1,589 €/l.

Diésel

Cepsa , La Rambla. Calle Carrera Baja, 6. Precio: 1,396 €/l.

, La Rambla. Calle Carrera Baja, 6. Precio: 1,396 €/l. Almazaras de la Subbética , Carcabuey. Carretera A-339 km 17,8. Precio: 1,415 €/l.

, Carcabuey. Carretera A-339 km 17,8. Precio: 1,415 €/l. F. del Moral , Rute. Avenida Blas Infante, s/n. Precio: 1,439 €/l.

, Rute. Avenida Blas Infante, s/n. Precio: 1,439 €/l. Cooperativa , Benamejí. Avenida de la Venta, 3. Precio: 1,456 €/l.

, Benamejí. Avenida de la Venta, 3. Precio: 1,456 €/l. Riosol , Castro del Río. Ronda Norte, s/n. Precio: 1,459 €/l.

, Castro del Río. Ronda Norte, s/n. Precio: 1,459 €/l. Mirasierra , Rute. Carretera de Rute a Encinas Reales km 0,2. Precio: 1,459 €/l.

, Rute. Carretera de Rute a Encinas Reales km 0,2. Precio: 1,459 €/l. Ballenoil , Palma del Río. Avenida Santa Ana, 83. Precio: 1,469 €/l.

, Palma del Río. Avenida Santa Ana, 83. Precio: 1,469 €/l. GEDS , Rute. Calle Granada, 69. Precio: 1,469 €/l.

, Rute. Calle Granada, 69. Precio: 1,469 €/l. Ballenoil , Villanueva de Córdoba. Calle Curtidores, Sector UI-3 Industrial, 66. Precio: 1,479 €/l.

, Villanueva de Córdoba. Calle Curtidores, Sector UI-3 Industrial, 66. Precio: 1,479 €/l. Plenergy, Fernán Núñez. Avenida Juan Carlos I, 30. Precio: 1,497 €/l.

Precio de la gasolina hoy 19 de junio: localiza las gasolineras más baratas de Granada

Si vives en Granada, las gasolineras son estas que te mostramos a continuación:

Gasolina 95

E.S. El Molino Atarfe I , Atarfe. Polígono SI-9.2, 35. Precio: 1,285 €/l.

, Atarfe. Polígono SI-9.2, 35. Precio: 1,285 €/l. Plenergy , Motril. Avenida de Salobreña s/n, Parc. UE MOT13. Precio: 1,289 €/l.

, Motril. Avenida de Salobreña s/n, Parc. UE MOT13. Precio: 1,289 €/l. Alcampo Motril , Motril. Avenida Salobreña, s/n. Precio: 1,289 €/l.

, Motril. Avenida Salobreña, s/n. Precio: 1,289 €/l. Plenergy , Atarfe. Carretera Pinos Puente (N-432) km 427. Precio: 1,305 €/l.

, Atarfe. Carretera Pinos Puente (N-432) km 427. Precio: 1,305 €/l. Minioil , Motril. Calle Santo Domingo, 3. Precio: 1,309 €/l.

, Motril. Calle Santo Domingo, 3. Precio: 1,309 €/l. ASC Carburantes , Motril. Carretera Almería-Motril km 31. Precio: 1,309 €/l.

, Motril. Carretera Almería-Motril km 31. Precio: 1,309 €/l. Petroprix , Motril. Carretera Almería-Motril km 107. Precio: 1,309 €/l.

, Motril. Carretera Almería-Motril km 107. Precio: 1,309 €/l. Minioil Albolote , Albolote. Calle Motril, parcela 243. Precio: 1,319 €/l.

, Albolote. Calle Motril, parcela 243. Precio: 1,319 €/l. Sur-Oil , Peligros. Calle Loja esquina Calle Guadix, s/n. Precio: 1,319 €/l.

, Peligros. Calle Loja esquina Calle Guadix, s/n. Precio: 1,319 €/l. Low Cost Tiburonoil, Albolote. Calle Loja, s/n. Precio: 1,319 €/l.

Gasolina 98

Alcampo , Granada. C.C. Alcampo, Carretera de Jaén km 88. Precio: 1,399 €/l.

, Granada. C.C. Alcampo, Carretera de Jaén km 88. Precio: 1,399 €/l. Tamoil , Granada. Avenida Andalucía, s/n. Precio: 1,399 €/l.

, Granada. Avenida Andalucía, s/n. Precio: 1,399 €/l. A. Aguaza , Cúllar. CR N-342, 156. Precio: 1,469 €/l.

, Cúllar. CR N-342, 156. Precio: 1,469 €/l. AM97 Plus S.L. , Valderrubio. Carretera Tovares km 1,4. Precio: 1,479 €/l.

, Valderrubio. Carretera Tovares km 1,4. Precio: 1,479 €/l. Fueling , Albolote. Carretera Atarfe-Albolote km 4. Precio: 1,499 €/l.

, Albolote. Carretera Atarfe-Albolote km 4. Precio: 1,499 €/l. ASC Carburantes , Atarfe. Carretera N-432 km 429 (margen izquierdo). Precio: 1,519 €/l.

, Atarfe. Carretera N-432 km 429 (margen izquierdo). Precio: 1,519 €/l. ASC Carburantes , Atarfe. Carretera N-432 km 429 (margen derecho). Precio: 1,519 €/l.

, Atarfe. Carretera N-432 km 429 (margen derecho). Precio: 1,519 €/l. ASC Carburantes , Armilla. Carretera Armilla km 7. Precio: 1,519 €/l.

, Armilla. Carretera Armilla km 7. Precio: 1,519 €/l. ASC Carburantes , Armilla. Camino Bajo, 35. Precio: 1,519 €/l.

, Armilla. Camino Bajo, 35. Precio: 1,519 €/l. ASC Carburantes, Granada. Carretera N-432 km 431. Precio: 1,519 €/l.

Diésel

E.S. El Molino Atarfe I , Atarfe. Polígono SI-9.2, 35. Precio: 1,349 €/l.

, Atarfe. Polígono SI-9.2, 35. Precio: 1,349 €/l. Plenergy , Atarfe. Carretera Pinos Puente (N-432) km 427. Precio: 1,369 €/l.

, Atarfe. Carretera Pinos Puente (N-432) km 427. Precio: 1,369 €/l. E.S. Villasol , Maracena. Avenida Nuestra Señora de los Dolores, 22. Precio: 1,379 €/l.

, Maracena. Avenida Nuestra Señora de los Dolores, 22. Precio: 1,379 €/l. Petroprix , Huétor Tájar. Carretera Granada-Sevilla km 68. Precio: 1,389 €/l.

, Huétor Tájar. Carretera Granada-Sevilla km 68. Precio: 1,389 €/l. Cosafra , Huétor Tájar. Carretera de Loja km 0,600. Precio: 1,399 €/l.

, Huétor Tájar. Carretera de Loja km 0,600. Precio: 1,399 €/l. Plenergy , Motril. Avenida de Salobreña s/n, Parc. UE MOT13. Precio: 1,409 €/l.

, Motril. Avenida de Salobreña s/n, Parc. UE MOT13. Precio: 1,409 €/l. Alcampo Motril , Motril. Avenida Salobreña, s/n. Precio: 1,409 €/l.

, Motril. Avenida Salobreña, s/n. Precio: 1,409 €/l. Andaluza de Transportes SCA , Albolote. Camino Albolote-Atarfe, Pago Tinar, parcela 16 polígono 18. Precio: 1,417 €/l.

, Albolote. Camino Albolote-Atarfe, Pago Tinar, parcela 16 polígono 18. Precio: 1,417 €/l. Minioil Albolote , Albolote. Calle Motril, parcela 243. Precio: 1,419 €/l.

, Albolote. Calle Motril, parcela 243. Precio: 1,419 €/l. Sur-Oil, Peligros. Calle Loja esquina Calle Guadix, s/n. Precio: 1,419 €/l.

El mapa de gasolineras que encontramos en el Geoportal

Con los listados ahora vistos, ya sabes dónde puedes repostar de forma más económica hoy viernes en las principales ciudades andaluzas pero si deseas hacer tu propia consulta, te dejamos ahora a modo de ejemplo como se muestra la información, en forma de mapa: