Cachondeo de primarias en el PSOE de Melilla: la candidata de Ferraz es la que organiza las elecciones

Sabrina Moh, candidata de Ferraz para ser la secretaria general del PSOE de Melilla, es también la que organiza las elecciones primarias a las que ella misma se presenta. Juez y parte. Ante tal desvarío, el otro precandidato, Manuel Vázquez, ha remitido un escrito a la sede central del PSOE en Madrid para que ponga orden en lo que parece ser una auténtica república bananera. Por el momento, no ha habido respuesta.

El pasado 10 de febrero, sábado, el PSOE de Melilla hizo una convocatoria para el comité regional del que forman parte varios militantes. El único punto del orden del día era que la secretaria general, Gloria Rojas, iba a informar de algo. El viernes 16 de febrero, la propia Rojas lanzó un vídeo diciendo que se iba a elegir un nuevo líder del PSOE de Melilla. A mediodía de ese mismo viernes, la Ejecutiva regional anunciaba el calendario de primarias a través de un comunicado. Según el citado calendario, la solicitud de precandidaturas era para el miércoles y jueves de la siguiente semana (es decir, de la semana pasada). Sabrina Moh, candidata de Ferraz en las primarias y secretaria de Organización del PSOE de Melilla, era además la que firmaba el comunicado que anunciaba las primarias a las que ella misma se presenta.

Manuel Vázquez, que ha denunciado el proceso, presentó su precandidatura el jueves 22 de febrero. Sin embargo, se llevó una importante sorpresa, pues en la convocatoria había un comité organizador y una comisión de primarias… Y el comité organizador estaba compuesto por la coordinadora general, es decir la candidata Sabrina Moh, además de una vicecoordinadora y tres vocales más, todos ellos trabajadores de la sede del PSOE de Melilla; es decir, que sus empleos dependen de que les siga contratando la próxima ejecutiva. «A esta gente no le interesa que salga nadie nuevo», señalan a OKDIARIO militantes socialistas del PSOE de Melilla.

En el artículo 244 del reglamento de desarrollo de los estatutos se establece que cuando hay una dimisión, al quedar descabezada la organización, se suspenden todas las funciones de la ejecutiva y Madrid asume las funciones de trámite y nombra una gestora, de modo que esta gestora será la que tiene que dar 90 días para convocar elecciones primarias para elegir a un nuevo secretario general, que a su vez elegirá a la nueva ejecutiva.

Dimisión en diferido

Pero resulta que Gloria Rojas, actual secretaria general del PSOE de Melilla y valedora de Sabrina Moh, no ha dimitido aún. Anunció que se iba pero jamás dimitió en el comité. Rojas alega que se irá cuando salga elegido un nuevo secretario general, algo nunca visto, pues se debe dimitir primero para convocar primarias después. De este modo, ella junto a su ejecutiva y su comité es la que está organizando las elecciones primarias a las que su candidata se presenta.

Si ella no ha dimitido y no ha agotado su mandato, que termina en diciembre de 2025, no se debería poder convocar elecciones –ni, lógicamente, celebrarlas–.

Moh controla el proceso

Tras todos estos escándalos, Manuel Vázquez se dirigió el viernes pasado a la sede del partido en Melilla reclamando cuatro documentos que necesita como precandidato. Pero sólo le dieron uno, la copia de los avales. Le dijeron que el resto se los darán «a través de un grupo de WhatsApp, cuando se forme la comisión de las primarias».

Pero la cosa fue a peor, ya que fue la propia Sabrina Moh quien creó el citado grupo de WhatsApp y ella misma fue la que envió toda la documentación para concurrir en las primarias. Ella es también la que le dice a Manuel Vázquez cómo se va a organizar todo. Y todo eso, además, lo deja por escrito.

Asimismo, especifica que lo va a organizar todo ella hasta que llegue la parte de candidatos y entonces se abstendrá en alguna cosa (espacios para los candidatos, los debates de los candidatos, etc.) que llevará a la comisión ¡de la que ella también forma parte!

A partir de ahí, Manuel Vázquez pide a Moh poder mandar una carta a todos los militantes para que le den su aval. Pero Sabrina Moh le dice que no, ya que en las bases sólo consta que van a tener espacios cuando sean candidatos, pero que como precandidatos no consta nada.

Lo normal en cualquier partido es que Gloria Rojas hubiera dimitido y una gestora se encargara del proceso de las primarias para que todo fuera limpio. Pero no fue así, y el PSOE de Melilla está en un proceso de primarias para elegir a un nuevo secretario general cuando la secretaria general titular sigue en su puesto.

Podría llegar a pasar, de hecho, que saliera Manuel Vázquez como candidato y, tras ello, Gloria Rojas dijera que no dimite. ¿Quién garantiza que de verdad dimita? Sea como fuere, lo único cierto es que, según ha podido saber OKDIARIO Andalucía, Manuel Vázquez no ha podido enviar nada a la militancia. Es decir, que mientras la candidata de Ferraz sí ha podido remitir cartas a los 270 militantes del PSOE de Melilla, el otro candidato no ha podido hacer nada.

El hermano, en Garantías

Pero es que, además, el aspirante a secretario general del PSOE de Melilla Manuel Vázquez ha pedido este miércoles al PSOE nacional la suspensión del proceso electoral porque su contrincante, la delegada del Gobierno, Sabrina Moh, no sólo no ha dimitido como secretaria de Organización –y por tanto responsable de coordinar este proceso electoral– sino que su propio hermano ha sido nombrado como miembro de la Comisión de Ética y Garantías que debe regir las primarias.

En un comunicado, la precandidatura de Manuel Vázquez Neira a la Secretaría General del PSOE de Melilla ha solicitado a la Comisión Regional de Ética y Garantías de Melilla que aparte de sus funciones a Riduan Moh, hermano de la precandidata Sabrina Moh, como vocal de esta comisión.

En su escrito, la precandidatura de Vázquez Neira ha instado la recusación de Riduan Moh para así garantizar que las elecciones primarias gocen de todas las garantías legales y la imparcialidad que merece el proceso.

Manuel Vázquez Neira ha recordado que la Comisión Regional de Ética y Garantías forma parte de la Comisión de Primarias y su objeto es supervisar las elecciones y verificar los avales de los precandidatos. Por tanto, considera que no es razonable que el hermano de la precandidata Moh sea designado, precisamente, para supervisar las elecciones y verificar los avales.