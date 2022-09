Buscan trabajo para una mujer de Sevilla en paro que se encontró 490 € y se los devolvió a su dueña

Estrella Yedra, vecina de la barriada de Rochelambert de Sevilla, se encontró este miércoles un sobre con 490 euros. Pese a que tanto ella como su marido están en paro, no dudó en entregarlos en comisaría: «No era mío». El dinero, ya en manos de su dueña, era la pensión de una anciana de 84 años.

Ahora, las redes sociales se han movilizado para tratar de encontrar un trabajo a la mujer. «El karma tiene que devolver a Estrella su gesto», señalan.

#IMPORTANTE

La mujer que encontró en #Sevilla un sobre con la pensión de una anciana y lo entregó a la Policía está en paro, y su pareja también. El karma tiene que devolver a Estrella su gesto. Si alguien tiene trabajo para esta gente del #CerrodelÁguila, dilo y se lo decimos. pic.twitter.com/CwRofHA4zr — Fermín Cabanillas (@fermincaba) September 28, 2022

La anciana, que ha preferido mantenerse en el anonimato, perdió este martes el dinero de su pensión cuando volvía a su casa, también en Rochelambert, después de sacar del banco los casi 500 euros. Estrella se tropezó poco después con el sobre. Iba en coche con su hijo, de cuatro años y con una discapacidad, al que había ido a recoger al colegio. Sin dudarlo, lo entregó en la comisaría de la Policía Local del Distrito Cerro Amate.

Los agentes que patrullan el barrio han pedido la Cruz al Mérito de la Policía Local para Estrella. Ella intenta restar mérito a su acto altruista: «No dudé, lo que no es mío, no es mío», explicó en declaraciones a los medios. «No se me pasó por la cabeza quedármelo. Sé lo que es que le haga falta dinero a alguien. Me siento feliz y tranquila», ha reconocido.

Estrella admite que los 490 euros que ha devuelto a la anciana «es más de lo que tengo, pero no es mío». La mujer sólo quiere un empleo: «¿Quién me da trabajo con la situación que tengo?», se ha preguntado, aludiendo al cuidado de su hijo con discapacidad y remarcando que su pareja, también desempleada, sólo percibe una prestación.

Esta vecina de Sevilla se encontró el sobre con el dinero en un parque infantil. «Lo metí en el carro, dejé al niño en casa y me vine a la comisaría», ha detallado. Mario Domínguez, portavoz de la Policía Local, ha apuntado que la anciana se dio cuenta de que había perdido la pensión «al despertarse de la siesta». Gracias al mensaje publicado en redes sociales por Emergencias Sevilla, dependiente del Ayuntamiento hispalense, una nieta de la anciana se enteró de dónde estaba el dinero de su abuela.

«Tras constatar la cantidad exacta y el tipo de envoltorio» en el que estaba el dinero, tanto la anciana como Estrella fueron avisadas. Este miércoles, en la comisaría de la Policía Local de Cerro Amate, ambas se han encontrado en un momento que Estrella ha calificado como «muy emocionante». «Me ha dicho que me quiere hacer un regalo, pero no hace falta», ha indicado esta vecina de Rochelambert, que asegura que conoce a la hija de la anciana del barrio. Al enterarse el hijo de Estrella de lo ocurrido, ha presumido orgulloso de su madre: «Eres una superheroína, como yo».