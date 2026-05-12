Andalucía: cielos poco nubosos, lluvias débiles y vientos moderados según AEMET

Cielos poco nubosos dominarán en buena parte de Andalucía este 12 de mayo de 2026, aunque se esperan intervalos de nubes medias y altas en la vertiente mediterránea, donde podría haber algunas precipitaciones débiles. En la vertiente atlántica, se prevén también lluvias dispersas. Las temperaturas experimentarán pocos cambios, con mínimas ascendiendo localmente y máximas en descenso. Los vientos soplarán de componente oeste, moderados en el litoral y fuertes en el almeriense.

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Previsión del tiempo en Andalucía hoy 12 de mayo

Cielos nublados y posibles chubascos durante la mañana en Sevilla

El cielo de Sevilla se despereza lentamente esta mañana, con una densa capa de nubes que promete aguaceros intermitentes. Con un viento del sur soplando a un ritmo suave de 15 km/h, la jornada se siente pesada por la alta humedad, aunque las temperaturas rondarán los 12 a 19 grados, creando una sensación térmica que podría alcanzar los 23. Es probable que durante la mañana nos sorprendan algunas gotas y la salida del sol, a las 07:18, aún ofrece una leve esperanza de luz entre las nubes.

Ya por la tarde, el ambiente cambiará ligeramente; aunque el cielo se despejará un poco, la posibilidad de lluvia disminuirá notablemente. Las temperaturas se suavizarán hasta los 22 grados y la sensación térmica se mantendrá alta, alcanzando otra vez esos 23 grados. Con el paso del día, el viento seguirá soplando, aunque sin la fuerza de un tempestivo y la puesta del sol, a las 21:23, cerrará una jornada marcada por la inestabilidad, pero también por la belleza de los paisajes sevillanos bajo un cielo en constante transformación.

Córdoba: ambiente inestable con riesgo de lluvia

Un manto de nubes grises cubre el amanecer en Córdoba, presagiando un día marcado por la inestabilidad. Las primeras horas transcurren con un ligero viento que acaricia la piel, pero la atmósfera se carga de humedad y las risas de los transeúntes contrastan con el ambiente inquietante. Con una temperatura mínima de 9 grados, el día evoluciona hacia una temperatura máxima de 23 grados, pero la amenaza de lluvia se siente en el aire.

A medida que avanza la jornada, el tiempo se torna más agitado. Las probabilidades de lluvia alcanzan un 95% tanto de madrugada como por la tarde-noche, mientras el viento sopla a 20 km/h con ráfagas de hasta 75 km/h, brindando una sensación térmica que podría dejar a muchos con frío. Es recomendable llevar paraguas y abrigarse bien, ya que la atmósfera puede volverse muy variable.

En Huelva, ambiente templado con nubes y lluvia

El tiempo presenta un ambiente templado y algo variable, con probabilidades de lluvia, especialmente en la madrugada y durante la tarde-noche. Se espera un cielo mayormente nuboso, acompañado de un viento suave del sur que puede llevar ráfagas notables, aunque nada alarmante.

Para disfrutar del día, aprovecha la jornada tranquila; una buena opción puede ser un paseo por el centro o un rato en los parques, donde el ambiente estará ideal para actividades al aire libre.

Cielo cubierto y probabilidad de lluvia en Cádiz

Amanece en Cádiz con un cielo cubierto y una probabilidad de lluvia del 100% que se extenderá desde la madrugada hasta el mediodía. La temperatura mínima se sitúa en 16°C, pero la sensación térmica puede descender a 16°C debido a la humedad relativa que alcanzará el 80%. A medida que avanzamos hacia la mañana, el viento soplará de dirección oeste a una velocidad media de 20 km/h, lo que puede generar ráfagas que superen los 30 km/h, por lo que se recomienda precaución.

Por la tarde, la probabilidad de lluvia disminuye a un 15% y el cielo se despejará gradualmente, llevándonos a una temperatura máxima de 21°C. La sensación térmica también alcanzará los 21°C, haciendo el ambiente más agradable. Con una puesta de sol programada a las 21:22, Cádiz disfrutará de más de 14 horas de luz, aunque el día se mantendrá fresco y variable en su totalidad.

Jaén: cielo gris y lluvias por la tarde

La jornada en Jaén se presenta con un cielo cubierto y probabilidad de lluvias, especialmente durante la tarde-noche, cuando las temperaturas oscilarán entre los 12 y 20 grados. La sensación térmica será similar, así que la mañana comenzará con un ambiente fresco y húmedo.

A medida que avance el día, el cielo se tornará cada vez más gris y las condiciones se volverán más inestables. Es recomendable llevar un paraguas y optar por ropa cómoda y abrigada, ya que la lluvia puede sorprendernos en cualquier momento.

Cielos nublados y chubascos intermitentes en Málaga

Las primeras horas traen cielos parcialmente nublados, con temperaturas frescas que rondan los 15 grados. A medida que avanza la mañana, la posibilidad de chubascos intermitentes aumentará, alcanzando su máxima probabilidad hasta el mediodía. Por la tarde, el sol hará su aparición, elevando el termómetro hasta los 26 grados y propiciando un contraste notable con la mañana.

Al caer la noche, la probabilidad de lluvias disminuirá, aunque es probable que se presenten algunas precipitaciones puntuales. Se recomienda llevar un paraguas si se planea salir, especialmente durante las horas más inestables. El viento del norte, moderado, aportará una sensación fresca que equilibrará la humedad máxima del día.

Granada: cielo gris con probabilidad de lluvia

La mañana en Granada se presenta con un cielo gris y la posibilidad de lluvias, lo que añade un toque melancólico al ambiente. Las temperaturas rondarán los 10 grados y la sensación térmica puede descender a 9, por lo que se recomienda llevar una chaqueta ligera para mantenerse cómodo.

A medida que avance el día, las nubes persistirán y las probabilidades de lluvia aumentarán, especialmente en la tarde-noche. Con el viento soplando a unos 20 km/h, la mejor opción es disfrutar de un café en casa o llevar paraguas si piensas salir.

Almería: brisa fresca y cielo despejado

Las primeras horas traen consigo una brisa suave y fresca, con temperaturas que rondan los 17 grados. A medida que avanza el día, el cielo se irá despejando, permitiendo que el mercurio suba hasta alcanzar los 25 grados en la tarde, aunque con rachas de viento del sureste que alcanzarán los 70 km/h.

Durante la tarde-noche, la probabilidad de alguna lluvia ligera se mantiene baja, pero no olviden abrigarse para la noche, ya que el termómetro podría descender hasta los 18 grados. Se recomienda disfrutar del día al aire libre antes de que el viento se intensifique y la sensación térmica caiga.