El agresor del instituto de Jerez sufrió bullying el día antes y avisó a sus amigos: «Mañana no vengáis»

«Mañana no vengáis, código 3/4». Es la misteriosa advertencia que habría lanzado a sus amigos el menor que este jueves ha atacado con dos cuchillos a varios profesores y alumnos del IES Elena García Armada de Jerez de la Frontera (Cádiz). Un día antes, un compañero le habría arrojado agua, un episodio de bullying que habría llevado al menor a acudir este jueves al centro armado con dos cuchillos para vengarse apuñalando a estudiantes y docentes.

Según han trasladado madres de alumnos del centro a OKDIARIO ANDALUCÍA, el presunto agresor, que cursa 3º de ESO, padece síndrome de Asperger y era víctima de acoso escolar. «No es un chico problemático, pero está siempre solo», ha afirmado uno de sus compañeros.

En la mañana de este jueves, nada más comenzar la clase, apuñaló a un alumno. La profesora intervino y fue atacada en el ojo, herida que dejó un reguero de sangre por los pasillos del centro. Se desató el pánico. Sus compañeros salieron corriendo del aula, excepto dos, que se refugiaron entre los pupitres. Alarmado por la situación, un docente entró a la clase y el menor colocó el cuchillo en el cuello a un compañero. Afortunadamente, la actuación del profesor, que sufrió lesiones, ayudó al rehén a escapar. El ataque se ha saldado con cinco heridos, dos alumnos y tres docentes. Una de las profesoras, la víctima con pronóstico «más reservado», será operada del párpado. Estrenó sus profesión hace pocas semanas, tras aprobar en julio las oposiciones.

A la llegada de la Policía al IES Elena García Armada, los agentes han detenido al presunto agresor, que ha sido trasladado a comisaría. El alumno pasará en las próximas horas a disposición de la Fiscalía de Menores, que determinará su imputación por un delito de lesiones o incluso por tentativa de homicidio.

La directora del centro, Rosario Coca, visiblemente afectada, ha comentado a los periodistas que está «asumiendo» lo sucedido, evitando entrar en detalles del suceso que ha conmocionado al instituto, inaugurado hace dos años en la barriada de San José Obrero.

Por su parte, una madre de un alumno del centro ha señalado en declaraciones a este medio que el suceso se veía venir: «A la mayoría de las madres esto no nos ha sorprendido», apuntando a la posible responsabilidad de la directora del centro, que «resta importancia a este tema, y es un tema muy candente».

«No es la primera vez que pasa algo. Hay muchos casos. Pecamos de no querer meternos en problemas, pero hay muchas madres que hoy están diciendo: ‘Pues mi hija también, pues mi hijo también’. Pero no hemos hecho nada», ha lamentado. La mujer intentará unirse a otras madres para denunciar la situación.