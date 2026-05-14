AEMET: Cielos poco nubosos y chubascos ocasionales en Andalucía hoy

Cielos poco nubosos dominarán en el conjunto del territorio andaluz este 14 de mayo de 2026, aunque se esperan intervalos de nubes altas y algunos chubascos ocasionales en las sierras. En la vertiente atlántica, se registrarán nubes bajas matinales acompañadas de brumas y bancos de niebla. Las temperaturas mínimas permanecerán estables, mientras que las máximas experimentarán un ligero ascenso. Los vientos serán flojos, con algunas ráfagas de poniente en el litoral por la tarde.

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Previsión del tiempo en Andalucía hoy 14 de mayo

Cielos despejados y calor agradable en Sevilla

La jornada en Sevilla se pinta con cielos despejados que se desperezan lentamente, iluminados por un sol que asoma tímidamente desde las primeras horas de la mañana. Los termómetros marcan una mínima de 12 grados, pero la sensación térmica alcanzará los 27 grados al mediodía. A medida que avanza el día, el viento soplará ligero del noreste a unos 5 km/h, aportando un suave alivio a la calidez del ambiente que, aunque agradable, se sentirá algo cargado por la humedad que se mantendrá en niveles significativos.

Ya por la tarde, el calor se estabiliza en torno a los 25 grados, convirtiendo el tiempo en una invitación irresistible a disfrutar del aire libre. Con una puesta de sol programada para las 21:24, Sevilla ofrecerá unas largas horas de luz perfectas para un paseo al caer la tarde. Afortunadamente, no se espera lluvia en el horizonte, lo que permite que los sevillanos y visitantes disfruten de un día sin sorpresas, ideal para explorar cada rincón de esta vibrante ciudad.

Córdoba: nubes y lluvias a lo largo del día

Los cielos de Córdoba amanecen hoy con un ligero matiz de inquietud, donde las nubes se asoman, anunciando que la estabilidad será la excepción y no la norma. A primera hora, el termómetro marca un fresco inicio con temperaturas que rondan los 10 grados, mientras el viento de escasa intensidad empieza a mover los últimos vestigios de la noche. Por la mañana, el cielo se muestra mayormente nublado, pero durante el día se intensificarán las lluvias, con un 25% de probabilidad de precipitación.

La diferencia entre la mañana y la tarde será notable, ya que la temperatura alcanzará un máximo de 26 grados, pero la sensación térmica podría descender ante la humedad relativa del 100%. Además, se prevén ráfagas de viento que superen los 30 km/h, aportando un toque de inestabilidad. Para quienes salgan, es mejor llevar paraguas y estar preparados para un cambio en el tiempo.

En Huelva, ambiente estable y agradable hoy

La jornada se presenta con un tiempo estable, donde las nubes no serán protagonistas y las temperaturas oscilarán entre los 12 y 24 grados. Un ligero viento del sureste podría hacer su aparición, pero no se anticipan lluvias, lo que permite disfrutar de un día sin sobresaltos.

Es una ocasión ideal para salir a pasear y disfrutar del ambiente tranquilo que caracteriza a la ciudad. Aprovechar esta estabilidad favorece las actividades al aire libre y, sin duda, será un buen momento para compartir con amigos o familia en espacios abiertos.

Cielo despejado y brisa agradable en Cádiz

El día amanece en Cádiz con un cielo despejado que invita a disfrutarlo. Con temperaturas que rondan los 16 grados y una sensación térmica similar, la mañana se presenta agradable, ideal para pasear junto al mar. A medida que avanza la jornada, el termómetro alcanzará una máxima de 21 grados, manteniendo un ambiente fresco y cómodo. La humedad será moderada, aunque la brisa del sureste, con ráfagas que podrían superar los 50 km/h, añadirá un ligero toque de vivacidad al ambiente.

Por la tarde, el cielo continuará mayormente despejado, pasando a un estado parcialmente nublado sin probabilidad de lluvias, lo que garantiza una velada tranquila. Con la puesta del sol a las 21:24, Cádiz disfrutará de más de 14 horas de luz, brindando la oportunidad de disfrutar de las terrazas y paseos nocturnos en un ambiente fresco y acogedor, perfecto para relajarse al final del día.

Jaén: cielos despejados y sol radiante

El tiempo en Jaén se presenta con cielos despejados y una suave brisa que acaricia la mañana, creando un ambiente agradable y cálido. Las temperaturas oscilan entre los 11°C de mínima y alcanzarán los 23°C a lo largo del día, ofreciendo un entorno idóneo para disfrutar al aire libre.

A medida que avance la jornada, el sol brillará intensamente, manteniendo esta calidez. No se espera lluvia en la tarde-noche, por lo que es ideal salir con ropa ligera y protegerse del sol. Aproveche esta jornada soleada para pasear y conectar con la naturaleza.

Calor y brisa fresca al caer la tarde en Málaga

Las primeras horas traen un cielo despejado que invita a disfrutar de la mañana malagueña con temperaturas frescas alrededor de 15 grados. A medida que avance el día, el calor se hará sentir, alcanzando los 28 grados en la tarde, mientras el viento sopla del sureste a una velocidad media de 20 km/h, añadiendo un toque de frescor.

Sin embargo, no se descartan rachas puntuales de viento de hasta 40 km/h que podrían acompañar la tarde y la noche, cuando las temperaturas caerán levemente. Se recomienda llevar una chaqueta ligera para los momentos de mayor brisa y disfrutar del día con calma, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero.

Granada: cielo despejado y ambiente agradable

Las primeras horas en Granada se presentan con cielos despejados y una suave brisa, perfectos para comenzar el día. Las temperaturas se mantienen entre los 11 y 13 grados, proporcionando una agradable sensación térmica. A medida que avanza la jornada, se espera que el tiempo se mantenga estable, con máximas alcanzando los 24 grados por la tarde, ideal para disfrutar de actividades al aire libre.

Con un ambiente tan bonito, es recomendable salir abrigado por la mañana y cambiar a ropa más ligera a mediodía. El sol brillará sin obstáculos, así que no olvides tus gafas de sol y mantenerte hidratado mientras disfrutas del espléndido día.

Almería: amanecer fresco y lluvias dispersas

Las primeras horas traen consigo un fresco amanecer en Almería, con temperaturas que rondan los 17 grados. A medida que avanza el día, el cielo se despejará, dando paso a un ambiente más cálido en la tarde, donde el mercurio alcanzará los 24 grados, ideal para disfrutar del exterior.

Sin embargo, se prevén ligeros chubascos dispersos hacia la tarde-noche, por lo que se recomienda tener precaución y llevar un paraguas. Además, el viento soplará del sur a una velocidad moderada, lo que podrá generar una sensación térmica más fresca en ciertos momentos del día.