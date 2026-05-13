AEMET: Andalucía, jornada de nubes y posibles lluvias en la vertiente atlántica, sol en el resto

Las condiciones meteorológicas para hoy, 13 de mayo de 2026, presentan una jornada variada en el conjunto del territorio andaluz. En la vertiente atlántica, se anticipan cielos nublados por la mañana con posibilidad de algunas precipitaciones débiles, mientras que el resto de la región disfrutará de cielos mayormente despejados. Las temperaturas máximas ascenderán, a excepción del extremo oriental donde disminuirán ligeramente. Los vientos serán flojos del oeste, con moderación en el litoral mediterráneo.

Consulta la previsión del tiempo en Andalucía hoy, por provincia (AEMET).

Previsión del tiempo en Andalucía hoy 13 de mayo

Cielo despejado con brisa suave en Sevilla

El cielo se despereza lentamente y, en esta jornada de Sevilla, la luminosidad comenzará a asomarse con suavidad al amanecer, justo cuando el sol asome a las 07:17. Aunque hay un leve riesgo de algunas nubes, la mañana se presentará mayormente clara, con temperaturas que rondarán los 12 grados. La brisa suave de hasta 5 km/h ofrecerá un respiro agradable, aunque la humedad relativa se mantendrá alta, lo que generará una sensación un tanto pesada.

Ya por la tarde, el calor será más evidente y se alcanzarán los 25 grados, dejando atrás esa frescura matutina. A medida que el sol comience a retirarse y la puesta del sol se dé a las 21:24, el ambiente se cargará con una ligera posibilidad de que llueva, pero sin grandes pronósticos de precipitaciones. Con el viento manteniéndose en calma, la velada se disfrutará con tranquilidad bajo un cielo que, si bien puede nublarse, no amenaza con un aguacero.

Córdoba: cielos nublados y posibilidad de lluvia

Las calles de Córdoba despiertan envueltas en un ambiente que presagia cambios. Un cielo bastante nublado da la bienvenida al día, mientras el viento sopla con fuerza, comenzando a influir en la rutina de sus habitantes. Conforme avanza la mañana, las probabilidades de lluvia se incrementan, alcanzando un 45% antes del mediodía, con temperaturas que oscilan entre los 11 y los 22 grados.

El contraste entre la mañana y la tarde es notable. Mientras el sol luchará por asomarse en un cielo gris, por la tarde la temperatura máxima alcanzará los 25 grados, aunque la sensación térmica podría ser considerablemente más baja. Con un 60% de probabilidades de lluvia y rachas de viento que podrían llegar a los 7 km/h, es mejor llevar paraguas y preparar un abrigo, ya que el descenso térmico puede sorprender a más de uno.

En Huelva, nubes dispersas y posibles lluvias laterales

La jornada se presenta con un tiempo relativamente estable, con algunas nubes que irán dando paso a claros por la mañana. A medida que avance el día, la posibilidad de lluvia se incrementa en la tarde-noche, aunque se tratará de aguanieve ligera y de corta duración. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y los 22 grados, ofreciendo una sensación térmica agradable para los que salgan a disfrutar del aire libre.

Es un buen momento para dar un paseo por los alrededores, ya que el viento soplará suavemente, lo que permitirá disfrutar de la tranquilidad del ambiente. Un café en una terraza puede ser la mejor opción para aprovechar este tiempo de manera relajada y conectar con la naturaleza antes de que lleguen las nubes.

Agradable y fresco para el exterior en Cádiz

Con el amanecer en Cádiz, que se producirá a las 07:20, el día se presentará fresco, con temperaturas alrededor de 17°C. A medida que avance la mañana, el cielo estará parcialmente nublado y se espera una mínima probabilidad de lluvia, inferior al 20%. Las temperaturas irán subiendo hasta alcanzar una máxima de 21°C, mientras que la humedad relativa, que oscilará entre el 50% y el 90%, generará una sensación térmica que podría llegar hasta los 21°C, haciendo que el ambiente se sienta algo húmedo.

Por la tarde, el cielo será mayormente despejado y la probabilidad de lluvia será nula, lo que promete un buen ambiente para disfrutar del exterior. Sin embargo, habrá vientos moderados, con ráfagas que podrían alcanzar los 35 km/h, así que se recomienda precaución. Con un total de 14 horas de luz, la jornada se perfila agradable y fresca, ideal para actividades al aire libre.

Jaén: cielos nublados con mejora por la tarde

Las primeras horas de la jornada en Jaén se presentan con cielos algo nublados y una temperatura que rondará los 10 grados, aportando una sensación de frescura. A medida que avance el día, el tiempo mejorará, llegando a alcanzar los 22 grados por la tarde, con cielos más despejados. Para disfrutar de momentos al aire libre, es recomendable vestir de manera ligera, pero no olvides llevar una chaqueta para la noche, cuando las temperaturas descenderán nuevamente.

Cielo despejado y ambiente cálido en Málaga

Las primeras horas traen un cielo despejado que da la bienvenida a una jornada tranquila en Málaga. La mañana arranca fresca con temperaturas alrededor de 16°C, pero a medida que avanza el día, el mercurio ascenderá hasta los 27°C en la tarde, acompañada por una suave brisa proveniente del este a 20 km/h.

Con un 0% de probabilidad de lluvia, se prevé que la tarde se mantenga serena, aunque la humedad relativa podría alcanzar hasta el 75%. Se recomienda disfrutar del sol y mantenerse hidratado, ya que la sensación térmica puede llegar a los 26°C.

Granada: día soleado y cálido para disfrutar

Esta mañana en Granada, el cielo se presenta soleado con temperaturas suaves alrededor de 10 grados, creando un ambiente agradable. A medida que avance el día, se espera que la temperatura suba hasta los 20 grados, manteniéndose el cielo despejado, lo que permitirá disfrutar de un espléndido día.

Durante la tarde-noche, el ambiente continuará siendo cálido, ideal para dar un paseo o disfrutar de una cena al aire libre. Se recomienda llevar una prenda ligera, ya que las temperaturas pueden caer a 13 grados al caer la noche. Aprovecha el sol y la calidez que nos regala el tiempo hoy en nuestra ciudad.

Almería: cielo despejado y tarde cálida

Las primeras horas traen un cielo despejado que invita a disfrutar del aire fresco de la mañana, con temperaturas que rondan los 17°C. A medida que avanzamos hacia la tarde, el termómetro subirá hasta alcanzar los 23°C, haciendo que la jornada se sienta más cálida y agradable.

Se prevé que el viento sople del suroeste a una velocidad media de 15 km/h, aportando una sensación renovada. Con una humedad relativa que oscila entre el 50% y el 85%, es recomendable mantenerse hidratado y buscar sombra en las horas más calurosas.