El 70% de las familias andaluzas con niños de 0 a 3 años no tendrán que pagar por la educación este curso

Cerca del 70% de las familias andaluzas con niños escolarizados de 0 a 3 años no tendrán que pagar nada por la educación este curso 2025-26, frente al 49% del curso pasado, según ha destacado este jueves el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, durante su visita a Sevilla a una escuela infantil con motivo del inicio del curso escolar.

Moreno ha detallado que serán 74.000 familias las que se beneficiarán de la gratuidad de la educación en el conjunto de la etapa de Infantil, 21.000 más que el curso pasado.

Moreno ha visitado el Centro de Educación Infantil Arco e Iris, en Los Bermejales, donde ha recordado que la Junta cubre desde este curso el coste de las plazas de 2 años tanto en escuelas infantiles de titularidad autonómica como en centros adheridos al programa de ayudas a las familias. Para este concepto, el Gobierno andaluz ha previsto 40 millones de euros.

El 70% de las familias andaluzas con niñas y niños andaluces escolarizados de 0 a 3 años no tendrán que pagar por la educación este curso. Todo nuestro reconocimiento a las profesionales de las escuelas infantiles de #Andalucía por su trabajo esencial y especial sensibilidad. pic.twitter.com/yHYkbOJwS0 — Juanma Moreno (@JuanMa_Moreno) September 4, 2025

En conjunto, la Junta ha destinado algo más de 400 millones al primer ciclo de Educación Infantil y 290 millones se dirigen directamente a ayudas a las familias, según ha indicado Moreno. Se mantienen las bonificaciones del 100% en la etapa de 0-1 años, por lo que más del 70% del presupuesto de esta etapa se dedicará a aliviar el coste para los hogares.

Moreno ha defendido que Andalucía ha sido la primera comunidad en promover un Pacto por la Conciliación y la Corresponsabilidad, dotado con 44 millones, y ha sostenido que, con la gratuidad a los 2 años, la educación pública en Andalucía es gratuita de los 2 a los 16 años, cumpliendo así otro de sus compromisos con la ciudadanía. El popular ha fijado como objetivo extender la gratuidad a todo el ciclo 0-3 en unos seis años.

Andalucía cuenta con una red de unos 2.200 centros entre escuelas infantiles de titularidad de la Junta y centros públicos y privados adheridos. Moreno ha resaltado su labor sensible, a lo que se suma que son «motor de creación de empleo», con más de 15.000 contrataciones, en su mayoría mujeres.

Moreno ha estado acompañado en el acto por la consejera de Desarrollo Educativo y FP, María del Carmen Castillo, y el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz.