Los 3 minutos del histórico discurso con el que Sanz destroza al socialismo andaluz: «¡Es un insulto!»

El consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha estallado este jueves en el Pleno del Parlamento andaluz ante el enésimo ataque del PSOE de Andalucía (PSOE-A) a la alcaldesa de Marbella (PP), a quien el juez ya ha desestimado la posibilidad de imputar. Ante ello, Sanz ha realizado un emocionante discurso con el que ha destrozado por completo a un socialismo andaluz cuyos parlamentarios sólo han podido agachar la cabeza.

«Hay que ser desahogado para venir aquí y hacer esta pregunta en estos momentos», ha comenzado esgrimiendo Sanz, que poco a poco ha ido elevando el tono de la respuesta a los socialistas, a quienes ha continuado recordando que es «el PSOE es el que tiene a todos los imputados y condenados» y «que en Andalucía hoy hay un Gobierno limpio, sin ningún imputado».

La pregunta que habían lanzado los socialistas a Sanz: «¿Qué medidas va a llevar a cabo su consejería para luchar contra el blanqueo de capitales en el ámbito de sus competencias?». La respuesta ya es historia del Parlamento.

«Ustedes han metido la política andaluza en el fango», ha argumentado el consejero de Presidencia andaluz, que ha recordado, respecto al ‘caso Marbella’, que «la Audiencia Nacional ha dicho, en la intención del PSOE de sumarse a la investigación, que no hay caso. Que ni la alcaldesa ni el Ayuntamiento de Marbella tienen nada que ver. ¿Qué vienen ustedes a contar aquí? ¿Por qué no aprovechan para pedir perdón por el robo de los 800 millones de euros de los ERE?», a lo que ha recordado acto seguido los «60 años de cárcel y 113 años de inhabilitación para cargo público de dirigentes del PSOE» en Andalucía.

«¿Por qué no le explica a las víctimas de delitos sexuales lo que ustedes han hecho rebajando condenas y haciendo que se encarcele a los causantes de los delitos sexuales?», ha continuado preguntando Sanz al socialismo andaluz, ha quienes ha terminado de ‘aniquilar’ en el Parlamento con lo siguiente: «Tendrían ustedes que dar explicaciones y pedir perdón, porque pactar con Bildu siempre está mal pero pactar con Bildu para echar a la Guardia Civil de Navarra, eso es un insulto que no se puede tolerar. ¡Yo les pido que no hagan eso!».

Tras ello, la bancada popular se ha puesto por completo en pie para aplaudir el que ya es un histórico discurso de Antonio Sanz en el Parlamento de Andalucía. En el PSOE se acordarán muchos años de ello.