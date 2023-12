Tanto verificador para verificar que Sánchez es un traidor más grande que los Alpes suizos

Todo ha llegado a un punto de obscenidad tan insoportable que el presidente del Gobierno ya no tiene empacho en reconocer que las reuniones del PSOE con ERC en Suiza tendrán un verificador distinto al del que dará fe de las reuniones, también Suiza, del PSOE con Junts -el diplomático salvadoreño Francisco Galindo-. O sea, que habrá dos verificadores, lo que supone una doble ignominia y una doble afrenta a la dignidad nacional. La primera cita con ERC, según ha podido saber OKDIARIO, está prevista para la tercera semana de diciembre, alrededor del día 21. Será en Ginebra. El foro, por llamarlo de alguna manera, evaluará el grado de cumplimiento del acuerdo entre los dos partidos que sirvió para facilitar la investidura de Sánchez. Lo más novedoso será la presencia de Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, lo que añade un plus de desvergüenza, toda vez que ya no será un emisario socialista, sino el todopoderoso ministro encargado de que la entrega del Estado al separatismo a cambio de la continuidad de Sánchez en el Gobierno no se aparte de lo pactado.

La cita en la ciudad suiza, bajo la supervisión de la Fundación Henry Dunant -con la que ERC lleva varios años trabajando, aprovechando que su secretaria general, Marta Rovira, está fugada en Ginebra-, se celebrará la misma semana que Pere Aragonés y Sánchez se reunirán en el Palau de la Generalitat en la tercera reunión que mantienen ambos dirigentes políticos y la segunda ocasión que el jefe del Ejecutivo se desplaza a Barcelona para visitar en su propio despacho al president catalán. Dos verificadores -uno para las citas clandestinas con Junts y otro para los encuentros furtivos con ERC- para verificar lo que no hace falta verificar porque salta a la vista: que lo de Pedro Sánchez es una traición a España más grande que los Alpes suizos.