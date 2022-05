En un intento de cumplir esta buena práctica y velar por la seguridad, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) pidió por escrito en julio de 2021 a los miembros del Gobierno de Pedro Sánchez que revisaran sus teléfonos móviles conforme a las indicaciones y protocolos establecidos en un manual (“CCN-CERT IT-48/21”) que les habían hecho llegar para asegurar que no habían sido infectados por el software israelí Pegasus. Las conclusiones de esa revisión debían remitirlas al Centro Criptológico Nacional, el organismo adscrito al CNI encargado de la seguridad tecnológica.

En diciembre de 2021, el CNI, a través del Departamento de Seguridad Nacional, volvió a alertar al Gobierno de la necesidad de revisar si os móviles habían sido hackeados por Pegasus, dado el peligro real que existía en España ante el incremento de ciberataques e infección de teléfonos móviles con Spyware de los altos cargos del Estado. Sabemos ahora, además, que el Centro Criptológico Nacional, dependiente del CNI, advirtió al Gobierno de que el programa de NSO Group estaba aprovechando vulnerabilidades en Android e iOS para espiar móviles.

Miguel López nos asegura que sorprende el tiempo transcurrido desde que tuvo lugar el ataque hasta que ha sido detectado por el Gobierno de Pedro Sánchez. “Es demasiado tiempo y debería investigarse”.

Pegasus se ha podido vender a cualquier empresa o Estado, resulta muy complicado llegar a saber quién ha investigado en este caso porque la compañía israelita no va a dar los datos. Este tipo de software está diseñado precisamente para ocultar sus pasos y las trazas de sus accesos. Dependiendo de lo hábil que haya sido el atacante, podremos no llegar a averiguarlo nunca. El hecho de que sea un ataque realizado hace tanto tiempo, no ayuda, sino todo lo contrario. Lo complica mucho más.