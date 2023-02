Para todo el estrés es definido como un estado de cansancio mental provocado por la exigencia de un rendimiento muy superior al normal. Numerosas investigaciones se enfocan en poder prevenirlo, y saber cuál es el momento más estresante del día podría ayudar.

Probablemente no sufres este trastorno de la misma forma a lo largo de la jornada, y eso se debe a la acumulación de obligaciones. A medida que el día avanza, los compromisos inesperados se suman a los esperados y estar a la altura de las circunstancias no es fácil.

Conozcamos el momento más estresante del día

A pesar de lo que pensaríamos se ha establecido que la mañana, en torno a las 07:23 de la mañana, es el momento más estresante del día. Un estudio realizado y publicado por Rescue Remedy determinó que este es el instante de mayor agobio y agotamiento de cada jornada.

La verdad es que sorprende un poco, porque muchos empiezan la jornada, otros se despiertan, y algunos todavía duermen.

E incluso aunque no hayamos comenzado con las tareas que tenemos programadas, es el primer pico de estrés de cada día. Generalmente, la mayoría de los pacientes estudiados padecen de al menos otros dos picos entre media mañana y la noche.

Es curioso que los momentos de estrés más elevados sean aquellos que naturalmente asociamos con pequeños períodos de descanso. Hablamos siempre, eso sí, de situaciones normales en las que no intervienen disparadores específicos como un atasco de tráfico, despertarse demasiado tarde, derramar comida o bebida sobre la ropa o romper objetos en la casa o fuera por accidente. Esto hace que nuestro estrés suba y encima nos encontramos peor.

Entonces, ¿cómo controlar los picos de estrés?

Por supuesto que, visto con la perspectiva del tiempo, romper un vaso o mancharnos la camisa no son problemas considerados graves. Pero con la prisa que suele caracterizar la rutina semanal, estos incidentes aislados parecen una tragedia de la que nos repondremos. Así que lo mejor es pensar que esto no es para tanto y que no tiene que darnos este estrés incomprensible que sí generan otras cosas más importantes.

Para evitar descontrolarnos por completo ante cualquier evento que no salga como quisiéramos, hay algunos trucos bastante eficaces. Ejercitarte regularmente, practicar algún hobby que te distraiga e intentar ir adelantando tus labores el fin de semana son tres de ellos. De esta manera te sentirás más libre, respirarás mejor y verás que puedes ir haciendo tus tareas de forma progresiva.