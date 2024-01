Emma García, impactada tras lo ocurrido en ‘Fiesta’: «Nos ha quedado como una mierda»

Emma García ha vivido una tarde de domingo llena de emoción e intensidad en las cinco horas de duración de Fiesta, el programa de las tardes de los fines de semana en Telecinco. La presentadora ha terminado la edición del domingo con un gran enfado con su equipo por un error del que se han dado cuenta los espectadores y del que ella no ha dudado en hablar claro.

Además de hablar con la nieta de Paco Arévalo, que ha contado lo que ha sentido después de la reaparición de Malena Gracia y del particular homenaje que quiere hacer a su abuelo una vez fallecido. Pero no fue el único gran tema que había preparado el equipo, ya que durante la tarde se fue anunciando una gran noticia sobre dos famosos.

El cebo, como se llama en el mundo de la televisión a los anuncios de un bombazo que se anunciará a una hora concreta, se utiliza para enganchar a los espectadores y que cambien de canal. En este caso se anunciaba una boda secreta de una persona muy conocida por el público.

Como era de esperar, la información se guardó hasta el final de la tarde -al filo de las 9 de la noche- y llegado el momento la presentadora anunció con gran intriga lo que vendría: «Ha llegado el momento». La tensión se alargó debido a que en los vídeos de promoción aparecían famosos como Maluma, Mario Casas o incluso Álex González, aunque ninguno de ellos era el protagonista.

«¿Lo tengo que decir yo?», ha preguntado sorprendida ante las órdenes que le llegaban por el pinganillo. Ante el retraso, la vasca ha seguido manteniendo informados a los espectadores con frases como «ya vamos» y «tranquilidad, que no se ha ido a la fuga».

Tras la intriga, el momento ha salido mal debido a que la edición ha fallado y el vídeo ha comenzado en un momento que no tocaba, por lo que no se entendía bien lo que se trataba de explicar. Finalmente, ha tenido que ser un rótulo en pantalla el que solucionase el enigma y explicase que el protagonista de la boda era Sebastián Palomo Danko, hijo del torero Palomo Linares y Marina Danko.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Sebastian Palomo Danko (@palomodanko)

Aunque son errores que pueden pasar en cualquier programa en directo, Emma trataba de tirar de humor para salir del momento. «Vamos a ver. ¡Esto nos ha quedado como una mierda! Perdonad que lo diga así», ha dicho ante las carcajadas del plató.

«Hombre, por favor. Todo el programa para anunciar esto y yo no me he enterado quién se ha casado», se quejaba antes de pedir a Saúl Ortiz, subdirector del programa, que explicase con más detalle la noticia para los espectadores, que no se estaban enterado de nada. Ahí sí, un nuevo vídeo se emitía sin errores y dando los datos que todo el mundo esperaba.