Emma García mete la pata en ‘Fiesta’ al sacar a la luz una tragedia personal de Luis Rollán

El pasado fin de semana, el equipo de Fiesta hizo disfrutar a sus espectadores con una nueva entrega de ‘Fiestavisión’. Fue entonces cuando Emma García fue protagonista de un inesperado e incómodo momento. Y todo porque, sin querer, sacó a la luz una tragedia personal de Luis Rollán, uno de sus compañeros.

Debemos tener en cuenta que el colaborador era uno de los participantes de este ‘Fiestavisión’. Lo cierto es que se notaba, a leguas, que algo le había pasado. Ni mucho menos. De esta forma, Emma García no dudó un solo segundo parar el programa y tratar de saber qué estaba ocurriendo a su compañero.

Es más, le dio un toque de atención por su actitud. Aunque Luis trató por todos los medios de evitar que se notara que no estaba pasando por su mejor momento, finalmente se sinceró. Así pues, no solamente dio a conocer a los espectadores de Fiesta qué es lo que le pasaba, sino también por qué no se encontraba bien.

«Han sido unos días duros. He perdido a una persona muy importante en mi vida», comenzó diciendo el tertuliano andaluz. Acto seguido, al ser consciente de que se estaba a punto de emocionarse, fue contundente: «No quiero hablar». Emma García, como era de esperar, se quedó sin palabras: «Es que no lo sabía».

A pesar de negarse a dar más detalles, el tertuliano de Fiesta continuó hablando sobre lo sucedido: «Yo soy muy cariñoso con la gente que quiero. El viernes por la mañana fue la última vez que hablamos y mis últimas palabras fueron: ‘te amo, te quiero mucho’. El domingo ya no estaba».

Aprovechando la oportunidad que le brindaba el programa, Luis Rollán quiso dedicar Se fue, una de las canciones más exitosas y emotivas de Laura Pausini. La presentadora de Fiesta, al ser consciente de su metedura de pata, quiso pedirle disculpas: «Yo no sabía nada, y tampoco me ha dado tiempo a que me lo explicase. Fijaos lo que es la vida y las tonterías que hacemos».