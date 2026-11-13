La advertencia de un economista sobre el impuesto de Ada Colau: «Se gravaría el 105% de la rentabilidad»

Ada Colau está tirando del populismo de toda la vida para intentar rascar algunos votos de cara a las elecciones del 29 de noviembre y la última buena nueva de la ex alcaldesa de Barcelona, ahora cabeza visible del Frente Amplio, es un nuevo impuesto a las altas fortunas en España. El economista Santiago Calvo se ha pronunciado sobre el impacto negativo en la economía española que tendrían estas medidas populistas de la política de extrema izquierda. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre lo que dicen los expertos sobre la última iniciativa de Ada Colau.

Ada Colau ha vuelto a la primera plana política con el objetivo de intentar arañar algunos votos para la extrema izquierda española que aspira en las próximas elecciones a sacar los peores resultados de los últimos años. Pedro Sánchez sabe que le será imposible sumar con el nuevo invento de un Frente Amplio que ha sacado a relucir todo su arsenal de populismo para intentar sumar lo máximo posible y ayudar al actual presidente camino de una remontada que se antoja más que difícil.

Por ello, en los últimos días Ada Colau ha sacado a pasear viejos delirios de la izquierda, como la expropiación a los fondos buitres para solucionar el problema de la vivienda o un viejo mantra que es el incremento de los impuestos a los ricos. Una de sus medidas estrella de cara a estas elecciones es incrementar un 2% el impuesto anual para los patrimonios superiores a un millón de euros y subir el porcentaje hasta el 3% para los que tengan 50 millones.

Un economista opina sobre el impuesto de Ada Colau

El economista Santiago Calvo se ha pronunciado en las redes sociales con un mensaje en el que ha cuestionado esta tasa a los ricos que se ha convertido en un lema del Frente Amplio durante la campaña, como lo pudimos ver con el espectáculo que protagonizó hace unos días la aún ministra de Sanidad, Mónica García.

«La propuesta Tax the Rich de Ada Colau gravaría cada año con un 2% los patrimonios de más de un millón y con un 3% los de más de 50 millones», informa este economista experto en la materia, que también matiza: «Medido sobre lo que rinde ese patrimonio, el tipo se dispara».

La propuesta «Tax the Rich» de Ada Colau gravaría cada año con un 2% los patrimonios de más de un millón y con un 3% los de más de 50 millones. Pero medido sobre lo que rinde ese patrimonio, el tipo se dispara. Un activo que rinde un 4% pagaría el 80% de su rentabilidad entre IRPF del ahorro y el nuevo impuesto, y el 105% con el tipo del 3%. Por debajo de un 2,9% de rentabilidad, el 2% ya supera lo que genera el activo, y el patrimonio se reduce cada año aunque no se gaste. — Santiago Calvo (@SantiCalvo_Eco) November 7, 2026

«Un activo que rinde un 4% pagaría el 80% de su rentabilidad entre IRPF del ahorro y el nuevo impuesto, y el 105% con el tipo del 3%», informa este economista, que también deja claro que: «Por debajo de un 2,9% de rentabilidad, el 2% ya supera lo que genera el activo, y el patrimonio se reduce cada año aunque no se gaste». Es decir, el porcentaje sobre estas ganancias alcanzaría niveles muy elevados.

Este economista también ha respondido a algunos usuarios que han llevado la contraria a esta teoría, que finalmente han acabado dándole la razón a este experto. «No es tan así porque hay un máximo de lo que puede suponer el impuesto de patrimonio respecto a tus rentas», ha comentado un usuario a lo que Santiago Calvo repondió con argumentos y datos: «Ese límite se calcula sobre la base imponible del IRPF, que es nominal. Con un 2,5% de inflación, un activo que rinde un 3% gana un 0,5% real y el límite permite pagar el 1,8% del patrimonio. Además, siempre se paga al menos el 20% de la cuota, y la propuesta no dice si lo mantendría».