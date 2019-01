Ayuso: “Seguiremos bajando impuestos en Madrid porque es la seña de identidad del PP”

Isabel Díaz Ayuso es la nueva candidata del Partido Popular a la Comunidad de Madrid. La elección se hizo pública este viernes a la vez que el nombramiento como candidato al Ayuntamiento de Madrid de Jose Luis Martínez-Almeida. Ayuso ha concedido una entrevista a OKDIARIO para hablar, entre otros asuntos, de impuestos.

P. Si Isabel Díaz Ayuso se hace con la Presidencia de la Comunidad ¿Nos van a bajar los impuestos?

R. La rebaja de impuestos en la Comunidad de Madrid ha sido siempre una seña del Partido Popular. Y va a seguir siendo así.

P. Ciudadanos está haciendo campaña diciendo que las rebajas de impuestos son gracias a ellos…

R. Ciudadanos cada día dice una cosa diferente. Recuerdo que cuando comenzamos esta legislatura ya pretendían poner trabas y volver a recuperar el Impuesto de Sucesiones hasta que empezaron a cobrar estopa, y se relajaron. Hay que entender que Madrid es una región de capital y emprendimiento donde se genera riqueza. Todo lo que sea frenar la creación de puestos de trabajo y la libertad de las personas para comprar o emprender es un error. Un ejemplo de ello es el Gobierno de Sánchez. La subida del salario mínimo es un despropósito. Cualquier persona que ha creado puestos de trabajo como, por ejemplo, lo ha hecho mi familia, sabe que en el momento que tiene dificultades para contratar dejas de hacerlo y creas socialismo, lo que se traduce en pobreza. En el momento que es más rentable no trabajar que trabajar porque estás con un subsidio como forma de vida, se crea también socialismo. Todo lo que es frenar emprendimiento y la creación de puestos de trabajo es un error. La clase media necesita ayuda.

P. Madrid gran captador de empresas… ¿Ese es el proyecto?

R. Totalmente. Madrid es el motor económico del país y la región donde las cosas suceden. Madrid es donde los españoles, y el resto de personas que vienen del mundo, tienen su segunda oportunidad. Tú puedes ser de La Coruña, de Canarias o donde tú quieras, pero sabes que Madrid es donde las cosas suceden y donde tienes esa segunda oportunidad. A lo mejor en tu pueblo o ciudad no has encontrado un empleo o no has podido emprender y aquí puedes hacerlo. Todo el mundo tiene su casa en Madrid y cuando vuelves a tu ciudad de origen, estás encantado, pero a los dos días te quieres volver a Madrid.

Madrid va a seguir siendo un lugar de atracción de empresas. Nos comprometemos a poner todas las facilidades reduciendo trabas y apostando firmemente por el emprendimiento y la empresa.