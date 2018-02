La secretaria general del PP y ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, habla en esta entrevista para OKDIARIO sobre la aplicación del artículo 155 en Cataluña y la posibilidad del cierre de la televisión autonómica de Cataluña (TV3), y de los Mossos d´Esquadra por su papel en el intento de golpe de Estado separatista. Cospedal también responde a las preguntas de Eduardo Inda y Carlos Cuesta sobre la presunta utilización de fondos del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) para sufragar el golpe.

P.- ¿La aplicación del artículo 155 ha dejado algo que desear? ¿Ha sido excesivamente corta? ¿Ha sido débil?

R.-No, corto no, porque el 155 se está aplicando hoy. De hecho, los últimos meses han sido los meses en los que Cataluña ha tenido un gobierno más dedicado a trabajar para los catalanes, con mucha diferencia en los últimos lustros. En cuanto a la profundidad, yo creo que tanto C’s como el PSOE saben que la aplicación del 155 que ha realizado el Gobierno es fruto de un consenso entre los tres partidos políticos de cuál era la mejor manera aplicar una norma que de esta manera tan intensa se hacía por primera vez en España. A mí me gustaría que todo el mundo fuera consecuente. Con lo que dice, con lo que hace y con lo que luego opina. Esto sería bueno para la política española. Tener un poquito de sentido de la responsabilidad.

P.-¿Habría que cerrar TV3, democratizarla o intervenirla?

R.- A mí lo que me parece es que si hubiera que seguir manteniendo la aplicación del artículo 155 o, en una revisión de la aplicación de ese artículo de las que se realizan en el Senado, de forma indiscutible habría que hablar de TV3.

P.-¿Y qué habría que hacer con TV3? Es que TV3 se ve desde hace treinta años…

R.-Claro, se ve desde hace 30 años, efectivamente. Y a todo el mundo le ha parecido que la libertad de información tenía que estar por encima. Lo que ocurre es que a una inmensa mayoría de los ciudadanos de Cataluña, y desde luego del resto de España, nos parece que TV3 ha dejado de ser un medio de comunicación social para pasar a ser un medio de propaganda política y de manipulación. Creo que eso es una evidencia. Y en este sentido, desde el momento en que se volviera a examinar el funcionamiento del artículo 155, TV3 tendría que mirarse.

P.-¿Y cree que se va a mirar si se revisa el 155?

R.-Yo creo que así debería ser.

P.- Dejar fuera a TV3 del 155 tuvo el consenso de tres partidos. ¿Ciudadanos y PSOE aceptarían?

R.-Eso no lo puedo saber. Pero creo que en estos temas, el sentido de la responsabilidad y la defensa del interés nacional tienen que estar por encima de cualquier interés partidista. También es verdad que en el momento en que Cataluña tenga un nuevo gobierno la aplicación del artículo 155, por la propia resolución del Senado, dejaría de realizarse. Pero, en este caso, también el propio Parlamento de Cataluña, como ya se ha solicitado, tendría que revisar el funcionamiento de TV3. No puede ser la televisión pública catalana un aparato de propaganda política de unos determinados intereses partidistas. Eso es una auténtica vergüenza.

Los Mossos y el FLA

P.-Los Mossos son otra asignatura pendiente. Ha quedado constatado que se dedicaron a no cumplir las órdenes del juez y a obrar a favor de los golpistas el 1-O. ¿Qué habría que hacer con los Mossos? ¿Cerrarlos?

R.-Creo que lo primero hay que hacer es esperar. Hay un procedimiento judicial abierto sobre esta cuestión, donde el que era el responsable de la policía autonómica de Cataluña está siendo investigado por ese tema. Yo creo que aquí, cuando estamos hablando de poderes del Estado y de temas tan importantes como son cuerpos de seguridad y la fiscalización que de los cuerpos de seguridad, hay que esperar a ver qué dicen los tribunales.Esto es lo más respetuoso con el Estado de Derecho.

“La actuación de los Mossos están en un procedimiento judicial abierto y hay que esperar. No sé el caso del CNI catalán. Pero se han disuelto muchos organismos”

P.-Ha habido otros organismos que también se han quedado un poco en el tintero del 155. Estoy pensando por ejemplo del CESICAT, el CNI catalán. Hay una persona que se llama Xavier Gatius que sigue estando al frente de la dirección general.

R.-Yo no sé exactamente el caso en concreto por el que me está preguntando. Lo que sí le puedo decir es que todas aquellas instituciones y organismos que se ha visto que estaban realizando actuaciones, ejerciendo competencias que no tenían derecho a ejercer, prácticamente todos se han disuelto. Se ha cesado a muchísimas personas. Creo que son ya 28 o 29 los organismos e instituciones que se han extinguido porque estaban ejerciendo funciones que no les correspondían y que eran inconstitucionales. En las revisiones que se puedan hacer del 155, si en el futuro se hacen porque sea necesario mantenerlo, se tiene que tener en cuenta todo.

P.-Ya podemos decir que se ha probado que se ha utilizado dinero del FLA para el golpe del 1-O…

R.-Bueno, yo no sé que esté probado. Yo tengo que discrepar de esa afirmación… Que esté probado…

P.-Lo dice la Fiscalía.

R.-Yo, hasta que lo diga un juez, que en un Estado de Derecho como el nuestro es quien lo tiene que decir, desde mi punto de vista no está probado. Pero también le digo, el FLA es un mecanismo de pago que funciona pagando directamente a los proveedores. Si luego alguno de esos proveedores, ese dinero en vez de para resarcirse de provisiones o servicios que son legales, lo ha utilizado para otros medios, lo tendrá que decidir un juez. Pero hoy por hoy, una cosa sí que hay que decir clara:. el FLA ni se pagaba ni se paga directamente a la administración autonómica. Se paga directamente a los proveedores. Otra cosa es ver luego cómo esos proveedores han utilizado el dinero. Pero ahí entra un procedimiento judicial.