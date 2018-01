Carrizosa: “Desde el principio Podemos dijo que iba a apoyar al presidente que va a romper España”

El portavoz adjunto de Ciudadanos en el Parlament, Carlos Carrizosa, ha confirmado en una entrevista concedida a OKDIARIO, que su grupo parlamentario no va a ceder ningún escaño al Partido Popular para que pueda formar grupo parlamentario propio. Según Carrizosa no van “a hacer que todos los catalanes sufraguen de su bolsillo un millón de euros de ayudas al PP que legalmente no le corresponde por los resultados electorales”. Aún así, asegura que va a facilitar la participación de los populares en toda la acción parlamentaria.

El número dos de Ciudadanos en Cataluña también carga contra Podemos, sobre quien considera “se ha alineado en el mismo lado de las fuerzas independentistas”, tanto para facilitar la investidura del nuevo presidente de la cámara, Roger Torrent, como en la distribución de escaños. En este sentido, Carrizosa considera que Podemos “ha ocupado la parte izquierda en un lugar privilegiado porque es la primera fila, ya que se lo han facilitado los independentistas”. Para Ciudadanos, eso implica que “han conseguido imponer ocho diputados independentistas entre C’s y el PSC, para romper la imagen de esa mitad del hemiciclo vacío o votando contrariamente a todo aquello que ellos proponen”.

Carrizosa también ha acusado al partido de Xavier Domènech de no evitar “que el Parlamento incurra en ilegalidades” y argumenta que “no hay ideología que lo justifique”. Además ha lamentado que ERC y JXCat, tal como avanzó OKDIARIO, “cargaran muchos más votos para obtener la secretaria primera de la mesa y retirar allí a Joan García (C’s) de la fuerza más votada”.

Para el dirigente del partido naranja, el discurso del nuevo presidente del Parlament evidencia que no tienen intención de cesar en su empeño contra la legalidad, y se distancia de la visión optimista que hizo Moncloa asegurando que “se dejan engañar muy fácilmente”. Carrizosa recuerda que “a la vicepresidenta Soraya había épocas en las que le parecía bien Junqueras y era un señor encantador que iba a acabar arreglándolo todo y que hubo épocas en las que el señor Jordi Pujol parecía un gran estadista”.

El número dos de Inés Arrimadas ha acusado a Torrent de haber sido “la correa de transmisión del señor Junqueras para hacer valer los postulados del Govern con la señora Forcadell” y afirma qué “él impartía las instrucciones a la presidenta”. Así, desde Ciudadanos consideran que “Torrent ha sido uno de los impulsores desde la junta de portavoces de la ruptura del golpe a la democracia que se dio la pasada legislatura”.