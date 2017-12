Agreden a un joven por quitar un lazo golpista: “Tocas uno más y te parto la cara, unionista de mierda”

Plaza Cataluña, Barcelona. Un joven catalán pasea por la zona cuando encuentra la calle llena de lazos amarillos. En ese momento decide quitar unos cuantos de ellos. Es ahí cuando un hombre de unos cincuenta años se acerca y comienza a increparle. Un episodio más de la tensión en la sociedad catalana y la agresividad de parte de la población independentista que no entiende que los que no piensen como ellos se hayan cansado de su manera de actuar.

“Al segundo lazo, vino un hombre por detrás y me dijo que si quitaba un lazó más me iba a partir la cara”. Así lo asegura Iván, el joven increpado. Utilizamos un nombre ficticio para mantener oculta la identidad del estudiante.

“Empezó todo súper agresivo y con un montón de odio hacia mí”, afirma. “En ese momento comenzó a insultarme y a llamarme unionista de mierda, extranjero, hijo de puta, nazi, facha…”, cuenta Iván. “Lo que más me sorprendió es la mirada de odio profundo”, añade ante las cámaras de OKDIARIO.

“Me llamaron unionista de mierda, extranjero, hijo de puta, nazi y facha”

El joven reconoce que en un primer momento tuvo miedo. Entonces decidió decirle al hombre que le insultaba que le estaba grabando: “Ahí empezó a dar marcha atrás, pero se volvió a calentar otra vez”, narra su testimonio.

Como puede comprobarse en el vídeo del final de la noticia, un coche de los Mossos D’Esquadra circula en esos momentos por el lugar. Iván les avisa de lo que estaba pasando pero los policías no actúan y siguen su camino: “Llevaban la ventanilla medio bajada y me miraron, pero pasaron de largo”, asegura.

“Avisé a los Mossos, me miraron y pasaron de largo”

En uno de los momentos de la grabación, Iván sale corriendo: “Se me volvió a encarar y salí corriendo. Un señor que pasaba le dijo que no había que pegar a nadie, pero no sé si era porque me estaba intentando dar una patada”.

Muchos de los testimonios recogidos estos días tienen que hacerse ocultando la identidad de los protagonistas. Al ser preguntado acerca de ello, Iván afirma que se oculta “por temas de trabajo y de universidad” porque revelar quién es “no es conveniente”. Además, no duda en asegurar que “hay bastante miedo”.

“Que intenten respetarnos igual que nosotros los respetamos a ellos”, pide Iván a la sociedad independentista.

“Que intenten respetarnos igual que nosotros los respetamos a ellos”

Para el estudiante catalán que le llamen extranjero en su propia tierra provoca que “le de la risa”. Afirma sonriendo que le parece algo “ridículo y esperpéntico”.