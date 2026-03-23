Parece Japón, pero está en España y es el mejor sitio para ver los cerezos en flor: la mejor escapada de Semana Santa

Cada primavera, el Valle del Jerte se transforma en un paisaje casi irreal que atrae a miles de visitantes. Durante unos pocos días, las laderas de este rincón del norte de Extremadura se cubren de un manto blanco formado por millones de cerezos en flor. No es solo un espectáculo visual, sino también una experiencia que conecta con el ritmo de la naturaleza y con una forma de vida profundamente arraigada en el territorio. La floración marca el inicio de una temporada muy esperada tanto por quienes viven allí como por quienes regresan cada año para contemplarla.

El momento exacto de la floración varía ligeramente según las condiciones climáticas, pero suele concentrarse entre mediados y finales de marzo. Este año, el proceso ha comenzado en las zonas más bajas del valle, como Valdastillas, Rebollar o Navaconcejo, y avanza progresivamente hacia las áreas de mayor altitud. Este fenómeno escalonado permite disfrutar del paisaje durante varios días: cerezos en flor, aunque el punto álgido apenas dura alrededor de una semana. Por eso, quienes buscan una experiencia más tranquila suelen optar por visitarlo entre semana, evitando así la mayor afluencia de público.

Un espectáculo natural único: cerezos en flor

El Valle del Jerte alberga más de un millón y medio de cerezos en flor, cuya floración simultánea crea una imagen difícil de comparar con otros paisajes de la península. Este fenómeno no solo destaca por su belleza, sino también por su singularidad geográfica. El valle, modelado en terrazas para facilitar el cultivo, potencia el efecto visual de las flores extendiéndose por las laderas.

Según el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, el cultivo del cerezo en esta zona no solo tiene un valor económico, sino también cultural y paisajístico. La interacción entre actividad humana y entorno natural ha dado lugar a un paisaje que forma parte de la identidad del territorio.

Rutas para recorrer el valle

Una de las mejores formas de disfrutar de la floración es recorrer el valle a través de sus diferentes rutas. Existen itinerarios que conectan los distintos pueblos, permitiendo observar cómo cambia el paisaje a medida que se asciende en altitud. Este recorrido ofrece múltiples perspectivas, desde vistas panorámicas hasta caminos más íntimos entre los árboles.

Algunas rutas combinan senderismo con visitas a miradores naturales, gargantas y pequeños rincones donde el agua y la vegetación se integran con los cerezos en flor. El Instituto Geográfico Nacional destaca la importancia de estos itinerarios para comprender la estructura del territorio y su evolución a lo largo del tiempo.

La fiesta del cerezo en flor

Más allá del paisaje, la floración da lugar a una celebración que implica a toda la comarca. La Fiesta del Cerezo en Flor no es solo un evento turístico, sino una manifestación cultural que refleja la historia y las tradiciones del valle. Durante esos días, se organizan actividades que incluyen muestras de gastronomía, música y oficios tradicionales.

Espacios como antiguas bodegas, lagares o fraguas se abren al público, mostrando cómo era la vida en la zona hace décadas. También algunas viviendas conservan su arquitectura original y permiten a los visitantes conocer de cerca la forma de vida tradicional. Esta apertura convierte la visita en una experiencia más completa, donde el paisaje se complementa con la cultura.

Un recorrido por los pueblos

Recorrer los distintos pueblos del Valle del Jerte es fundamental para entender la diversidad del fenómeno. Cada localidad ofrece una perspectiva diferente, tanto por su ubicación como por su entorno. Desde las zonas más bajas hasta las áreas de mayor altitud, el visitante puede observar cómo la floración avanza de forma progresiva.

Este recorrido no solo permite disfrutar del paisaje, sino también descubrir la hospitalidad de sus habitantes. La relación entre las personas y el entorno es evidente en cada detalle, desde el cuidado de los cultivos hasta la forma en que se comparte la tradición con quienes llegan de fuera.

Consejos para disfrutar la experiencia

Para aprovechar al máximo la visita, conviene planificar con cierta antelación. Elegir días entre semana puede marcar la diferencia en cuanto a tranquilidad. También es recomendable consultar el estado de la floración, ya que su duración es limitada y depende de factores meteorológicos.

El Valle del Jerte ofrece alojamientos de distintos tipos, desde casas rurales hasta pequeños hoteles familiares. Esta variedad permite adaptar la experiencia a diferentes preferencias. En cualquier caso, lo más importante es entender que se trata de un fenómeno efímero, lo que hace que cada visita sea única y difícilmente repetible en las mismas condiciones.