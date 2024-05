La lista de países más peligrosos a los que no debes viajar en 2024

El Ministerio de Asuntos Exteriores de España mantiene una lista actualizada de los países más peligrosos a los que desaconseja viajar. La muerte de tres turistas españoles en Afganistán ha desatado la polémica ya que Afganistán, el país tomado y dirigido por los talibanes es uno de esos lugares a los que el Gobierno advierte que viajar es un peligro.

En esta ocasión, además de países afectados por conflictos armados y crisis humanitarias, se han incluido destinos señalados por alertas relacionadas con fenómenos meteorológicos y el cambio climático. Este listado, con un total de 23 países de Asia, África y Oceanía, busca concienciar a los viajeros sobre los riesgos potenciales que podrían enfrentar en determinados lugares.

Los países a lo que el Gobierno no recomienda viajar

Dentro de los países a los que el Ministerio de Asuntos Exteriores recomienda evitar viajar bajo cualquier circunstancia se incluyen Siria, Yemen -incluyendo la isla de Socotra-, Irak -salvo por razones de «extrema necesidad»-, Mali, Afganistán, Níger, Nigeria -considerado de «muy alto riesgo»-, y la República Democrática del Congo, con especial atención en su este y noreste.

También se desaconseja viajar a Irán y Líbano, sugiriendo posponer cualquier viaje no esencial a este último. Otros destinos no recomendados son Sudán del Sur, Somalia, la región africana de Sahel y la República Centroafricana. Además, se sugiere posponer viajes no esenciales a Chad, tener precaución al viajar a ciertas zonas de Etiopía y Mozambique, evitar viajar a Libia, especialmente su noreste debido a inundaciones, y viajar con precaución y evitar ciertas zonas en Ecuador y Colombia.

La lista también incluye países donde la extrema pobreza o el limitado acceso a la atención médica pueden comprometer la salud, como Yemen, Liberia, Siria, Mali, Níger, Afganistán, Somalia, Chad, Guinea-Bisáu, Sudán del Sur, Sudán, Guinea, Eritrea, Mauritania, Burkina Faso, Sierra Leona, Irak, Corea del Norte, Haití, Palestina, Libia, Nigeria, y los territorios palestinos.

Listado

En Asia, la lista de países de riesgo incluye Afganistán, Irak, Irán, Líbano, Pakistán, Siria, Corea del Norte, Israel y Palestina.

En África, destacan naciones como Libia, Egipto, Somalia, Chad, Nigeria, Níger, Liberia, Guinea Bissau, Mauritania, Burkina Faso, Mali, República Centroafricana y Burundi. Por último, en Oceanía, se encuentra Papúa Nueva Guinea.

Los más peligrosos según ‘National Geographic’

El año 2024 no parece ser una excepción en cuanto a la preocupación por la seguridad en los viajes internacionales. Para abordar esta cuestión, ‘National Geographic’ ha elaborado un detallado ranking de los países que deberían evitarse, a menos que uno sea aficionado a los riesgos.

El medio, reconocido por su enfoque en la exploración científica y cultural, ha evaluado una serie de factores, como la seguridad ciudadana, los conflictos internos y externos, así como las condiciones sanitarias e higiénicas. Además, se han tenido en cuenta el respeto a los derechos humanos y el nivel de delincuencia presente en cada país.

Entre los países que figuran en la lista de riesgo se encuentran Afganistán, Bielorrusia, Burkina Faso, República Centroafricana, Corea del Norte, Gaza, Haití, Irán, Irak, Libia, Malí, Myanmar, Rusia, Somalia, Sudán, Sudán del Sur, Siria, Ucrania, Venezuela y Yemen. Estas naciones enfrentan una variedad de desafíos, desde conflictos armados y golpes militares hasta crisis humanitarias y deterioro de las condiciones de vida.

Cada uno de ellos presenta riesgos específicos para los viajeros, que van desde secuestros hasta amenazas de terrorismo. Ante tales circunstancias, se recomienda ejercer extrema precaución o, en muchos casos, evitar por completo viajar a estos destinos.