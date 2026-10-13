Este mercado navideño abrirá sus puertas por primera vez en Alemania en 2026 y pretende convertirse en uno de los mejores de Europa

Quedan todavía varias semanas para que celebremos la Navidad, aunque ya sabemos que cada año la decoración de las calles, los productos navideños en tiendas y supermercados, y los mercadillos llegan antes de tiempo. De hecho, estando ahora casi a mediados de octubre, es cuando muchos de los mercados dedicados a esta época y que se ubican en Europa abren en nada sus puertas. Y ese es precisamente el caso del mercado navideño que se inagura este año por primera vez en Alemania en 2026 y pretende convertirse en uno de los mejores.

El nuevo mercado navideño del que todo el mundo ya habla está en Colonia, una ciudad que ya de por sí es famosa por sus mercadillos navideños. Abrirá sus puertas en noviembre y se trata de un recinto con cerca de 80 puestos que, en lugar de las habituales casetas de madera, tendrán forma de paquetes de regalo. Pero lo que más llama la atención es una de sus atracciones: un trineo de Papá Noel que se elevará hasta 50 metros de altura, desde donde se podrán contemplar las luces y la decoración navideña. El mercado se llamará Santas Weihnachtsmarkt y estará situado en el MediaPark de Colonia. Su inauguración está prevista para el 19 de noviembre de 2026 y permanecerá abierto hasta el 23 de diciembre.

Así será Santas Weihnachtsmarkt, el nuevo mercado navideño de Alemania

El nuevo mercado ocupará la plaza situada frente al Kölntower, en el MediaPark de Colonia, un espacio que durante algo más de un mes se transformará con decoraciones navideñas, instalaciones luminosas y numerosos puestos comerciales. Una de sus particularidades estará en el diseño de los establecimientos. En lugar de las típicas casetas de madera, los cerca de 80 puestos tendrán forma de cajas de regalo, con grandes lazos y adornos navideños. En ellos se podrán encontrar productos para regalar, artículos de temporada y distintas propuestas gastronómicas.

Sin embargo, la atracción que probablemente despertará más curiosidad será Santa in the Sky, una experiencia que permitirá contemplar el mercado desde las alturas. Para ello los organizadores han explicado que la atracción consistirá en un trineo navideño, acompañado de figuras de renos, que podrá elevarse hasta unos 50 metros sobre el recinto. Desde allí, los participantes disfrutarán de las vistas del MediaPark y de las luces que decorarán la zona.

Eso sí, no bastará con acudir a una taquilla para subir. Los billetes para esta atracción no se venderán, sino que se conseguirán mediante sorteos, organizados a través de distintos medios y promociones. Otra de las instalaciones más llamativas será una gran bola de nieve a la que se podrá entrar para hacerse fotografías con Papá Noel y sus renos. También se iluminará el puente que cruza el lago del MediaPark, convertido durante las fiestas en uno de los accesos más vistosos al mercado.

La oferta no se limitará a pasear entre puestos. Habrá una zona dedicada al Eisstockschießen, un juego tradicional parecido a la petanca que se practica deslizando discos sobre una superficie. El recinto contará con cinco pistas y espacios reservados para los participantes. Y quienes prefieran tomar algo con vistas podrán hacerlo en la Rooftop Lounge, una zona elevada desde la que se contempla el mercado. También habrá una casa de los elfos con eventos y un restaurante navideño para grupos.

Por último, para quienes no quieran hacer cola cada vez que les apetezca una bebida, la llamada Calle de los Elfos tendrá un servicio bastante peculiar. Los visitantes podrán sentarse o permanecer en las zonas cubiertas mientras un equipo de elfos les sirve el tradicional Glühwein, el vino caliente especiado tan popular en los mercadillos alemanes, sin necesidad de acercarse a la barra.

Fechas, horarios y cómo llegar

Santas Weihnachtsmarkt abrirá sus puertas el jueves 19 de noviembre de 2026 y permanecerá abierto hasta el miércoles 23 de diciembre. Durante esas semanas se celebrarán distintas actividades, por lo que el programa podrá variar según el día. La entrada al recinto será gratuita, aunque determinadas experiencias, como las pistas de Eisstockschießen o los espacios privados, tendrán que reservarse.

Los horarios generales anunciados por la organización son los siguientes:

De lunes a viernes: de 14:00 a 22:00 horas.

Sábados: de 12:00 a 22:00 horas.

Domingos: de 12:00 a 21:00 horas.

Domingo 22 de noviembre: horario especial de 18:00 a 21:00 horas.

El día de la inauguración habrá también una iniciativa solidaria vinculada a la campaña benéfica de la cadena alemana RTL. Los visitantes podrán realizar donaciones mediante un código QR para colaborar con proyectos destinados a niños y jóvenes. Quienes participen recibirán una bebida gratuita como agradecimiento.

En cuanto al transporte, el mercado se encuentra en una zona de Colonia bien comunicada. La opción más cómoda es llegar hasta Hansaring, estación por la que pasan las líneas de tren S6, S11, S12 y S13, además de los tranvías urbanos 12 y 15. También es posible acudir en coche y utilizar el aparcamiento subterráneo del MediaPark, situado en Maybachstraße 10, aunque las plazas son limitadas.

Con esta nueva propuesta, Colonia sumará un mercado a su conocida oferta navideña. Una alternativa para quienes quieran visitar la ciudad durante el Adviento y disfrutar de algo diferente a los mercadillos tradicionales alemanes.