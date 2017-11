Приехали в Брюссель. Это последняя остановка в этом путешествии, что немного удручает😔 Город большой и грязный, на улицах спят бездомные и ходят парни с автоматами. Но дегустация пива помогает смотреть на все с прикрытыми глазами) Trappistes Rochefort – мой пивной фаворит. Это очень вкусное пиво! А вот Blanche De Bruxelles, похоже, продают везде, кроме Бельгии)

