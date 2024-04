Tráiler de ‘Daddio’: el drama independiente de Dakota Johnson tras el fracaso de ‘Madame Web’

Dakota Johnson ha sido más noticia en los últimos meses por su actitud en la promoción de Madame Web que por su futuro fílmico como actriz. Pero, por suerte para la hija de Melanie Griffith, la vorágine de malas críticas de la última película de Sony Pictures sobre el mundo de Spider-Man parece haber alcanzado su final. Con lo que lo que le queda a la de Austin es huir hacia adelante, realizando proyectos radicalmente diferentes a los de su paso por el mundo de los superhéroes. ¿El primer paso? El nuevo tráiler de Daddio. Un drama independiente que coprotagonizará junto a Sean Penn.

Hop in. Watch the official trailer for #Daddio. A film by Christy Hall starring Dakota Johnson and Sean Penn. Only in theaters June 28. pic.twitter.com/OvZmEizAWE — Sony Pictures Classics (@sonyclassics) April 16, 2024

Johnson se estrena como productora ejecutiva junto a su sello TeaTime Pictures y su socia Ro Donnelly, gracias a un largometraje proyectado por primera vez en el TIFF 2023 (Festival de Cine Independiente de Toronto y que próximamente, llegará al certamen de Tribeca de este año. La cinta está escrita y dirigida por la debutante Christy Hall, quien hasta entonces únicamente había participado como guionista en la miniserie Esta mierda me supera. Este 2024 continuará con su carrera como escritora gracias a It Ends with Us, el drama romántico de Justin Baldoni que adapta la novela de Collen Hoover.

‘Daddio’: originalmente era una obra de teatro

A pesar de que no vaya a tener ni la mitad de repercusión que con el género dominante de Marvel, Johnson ya aseguró antes incluso de estrenar Madame Web que el cine independiente había sido su «salvación», tras tanta pantalla verde. Daddio fue una propuesta concebida originalmente como una obra de teatro, pero gracias al trabajo del director de fotografía Phedon Papamichael (El juicio de los 7 de Chicago), la diseñadora de producción Kristi Zea (Revolutionary Road) y la productora Emma Tillinger Koskoff (El irlandés), el guion terminó convirtiéndose en «algo filmable» cinematográficamente hablando. La producción del rodaje duró únicamente 16 días y Donnelly le confesó recientemente a IndieWire que a pesar de lo que había costado llegar al punto de la grabación, el resultado y el proceso habían merecido la pena: «Creo que se necesitan miles de pequeños milagros para llegar al primer día de cualquier película. Esta no fue la excepción, pero fue uno de los mejores sets en lo que he estado, de principio a fin».

La sinopsis de Daddio es bastante sencilla, ya que trata de una mujer (Johnson) que toma un taxi desde el aeropuerto JFK, entablando una conversación el taxista (Sean Penn) sobre las relaciones importantes en sus vidas. Por lo que se puede apreciar en el adelanto promocional, el título buscará emocionar a través de la interpretación de sus dos únicos protagonistas a través de un trayecto sobre confesiones, el amor, la muerte y la soledad dentro de la intimidad de un taxi. En cambio, el camino nocturno permitirá que este sea un escaparate hacia varios de estos grandes temas que tratará la historia. Será la primera colaboración entre Johnson y Penn, quien ha estado un tanto ocupado rodando su documental sobre la guerra de Ucrania. Al dos veces ganador del Oscar lo hemos podido ver en títulos menores y en una estelar aparición dentro del elenco de Licorice Pizza. El último trabajo de Paul Thomas Anderson con el que por otra parte, repetirá en 2025, apareciendo en un título sin nombre que protagoniza Leonardo DiCaprio.

Dakota Johnson and Sean Penn in #Daddio. Trailer next week. 👀🚕 pic.twitter.com/nAJK10CFcC — Sony Pictures Classics (@sonyclassics) April 12, 2024

Recuperar la carrera de Johnson

A sus 34 años, Dakota Johnson ya ha tenido que pasar por dos franquicias comerciales de las que, como actriz, no ha salido muy bien parada. La primera de ellas fue la adaptación de la saga best-seller Cincuenta sombras de Grey y la segunda, el ya mencionado protagonismo de uno de los peores títulos del año y enésimo traspié de Sony Pictures, adaptando los personajes de Marvel. Un último fracaso económico y de crítica dentro un proyecto que hasta la propia Johnson confesó no haber visto durante la promoción. La heredera de toda una generación de intérpretes no iba a mentirle a su público y fans, con lo que durante la gira de presentación del título dio a entender que estaba entre poco y nada contenta con su incursión en el género y finalmente admitir que seguramente no volvería a participar en algo así hasta dentro de mucho tiempo.

No obstante con Daddio, va camino de volver a esa senda de largometrajes de perfil autoral que le devuelvan su credibilidad como actriz. Una consideración que ya había obtenido anteriormente con la participación en historias como Malos tiempos en El Royale, el remake de Suspiria o La hija oscura. En 2025 protagonizará Materialists para A24. La segunda película como directora de la autora de Vidas pasadas, Celine Song, donde compartirá reparto con Pedro Pascal y Chris Evans.