Sydney Sweeney cree en la nueva temporada de ‘Euphoria’: «Va a ser muy, muy salvaje»

Hace algunos días saltaron todas las alarmas cuando desde varios medios se señalaba la cancelación de una nueva temporada de Euphoria. Nada más lejos de la realidad, la serie de HBO y A24 simplemente volvió a retrasar su producción, lanzando un comunicado en el cual, se invitaba al reparto a buscar “nuevas oportunidades”. Un mensaje que por otra parte, invitaba a equívocos plausibles, pero que posee cierto sentido con el salto temporal de 5 años pretendido por su creador, Sam Levinson. Independientemente de ello, Sydney Sweeney ha salido a la palestra para defender el futuro de la ficción protagonizada por Zendaya, asegurando que será «muy, muy salvaje».

En la serie, Sweeney interpreta a Cassie, una de las jóvenes compañeras de clase de la protagonista que en su segunda temporada, adquirió un protagonismo mucho mayor gracias a su relación con Nate Jacobs (Jacob Elordi), quien a su vez es el ex de su mejor amiga, Maddy Pérez (Alexa Demie). Ahora, sabemos que esos líos de instituto pasarán y dejarán paso a unos personajes que se enfrentarán a la realidad (en el mejor de los casos) de la ¿universidad? Sea como fuere, la nominada al Emmy ha explicado que la elipsis que se verá en la nueva temporada de Euphoria será muy estimulante para su rol.

“De hecho, me gusta porque hay mucho espacio para crecer tanto para mí como persona como para Cassie como personaje. Va a ser muy, muy salvaje”, le explicaba a la revista Who What Wear. Levinson se encuentra trabajando actualmente, en el guion de la nueva temporada de Euphoria que ya se ha definido como una especie de “cine negro” en el que Zendaya explorará lo que significa la individualidad y los principios en un “mundo corrupto”. También se sabe que uno de los episodios estará dirigido por Zendaya, debutando de este modo como directora.

La nueva temporada de ‘Euphoria’ y el futuro de Sydney Sweeney

La posposición de la nueva temporada de Euphoria coincide con uno de los mejores años profesionales de Sydney Sweeney. La estadounidense a pesar de haber participado en un desastre del tamaño de Madame Web, ha conquistado a la audiencia con la comedia romántica Cualquiera menos tú y a la crítica, a través de la cinta independiente Reality. De hecho, la intérprete ni siquiera se toma la propuesta superheroica de Sony Pictures como un fracaso, algo que pudimos comprobar en una anterior entrevista con GQ británica: «Para mí esa película fue una primera piedra, lo que me permitió construir una relación con Sony. Sin haber hecho Madame Web no tendría relación con quienes toman las decisiones allí. Todo lo que hago en mi carrera no lo hago sólo por la historia, sino por decisiones empresariales estratégicas. Gracias a eso pude vender Cualquiera menos tú y pude conseguir Barbarella”.

En nuestro país, a Sweeney todavía le queda interpretar la cinta de terror Immaculate. Una propuesta del sello independiente de Neon, en el que la actriz comparte elenco con Simona Tabasco, Benedetta Porcaroli y el actor español, Álvaro Morte. Después, sin aún una fecha de estreno, pero pensadas ambas para proyectarse en cines este 2024, aparecerá en Edén y Echo Valley, dos propuestas en las que estará acompañada de los mejores actores y actrices de la industria. En la primera, dirigida por Ron Howard, aparecen con ella Ana de Armas, Jude Law, Vanessa Kirby y Daniel Brühl. La segunda, pensada para estrenarse en Apple TV, tendrá a Julianne Moore y Domhnall Gleeson como coprotagonistas.

¿Qué podemos esperar de la tercera temporada?

Desde luego lo que no podemos es esperarla pronto. Así que a pesar de estar programada para 2025, los fans se pueden ir quitando esa idea de la cabeza. Este año no comenzarán las grabaciones, con lo que como mucho, podemos esperarla en 2026. Algo que no afecta para nada al crecimiento de los personajes, pues ahí está la diferencia de cinco años como colchón temporal para el casting. Levinson parece querer tomarse las cosas con calma, sobre todo después del fracaso que ha supuesto el fracaso de The Idol, su última serie con HBO. Parece incontestable que figuras como Zendaya, Elordi o Hunter Schafer, deben aparecer para establecer cierta continuidad narrativa.

Por último, habrá que ve cómo maneja el creador la trágica ausencia del personaje de Fezco, tras el fallecimiento del actor Angus Cloud el pasado 2023. Lo que es seguro es que la salida fuera de las paredes y taquillas del instituto podrían plantear opciones muy interesantes para sus tramas, soltando a los disfuncionales personajes a un mundo en el que cada vez estarán más solos.