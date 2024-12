Spike Lee ficha al rapero ASAP Rocky para su nuevo proyecto junto a Denzel Washington

El mundo de la música y Hollywood llevan confluyendo casi desde los albores del nacimiento de la industria del celuloide. Sólo hace falta echar un vistazo a figuras de casi ya otro tiempo como Cher, Barba Streisand o ídolos actuales como Lady Gaga o Harry Styles. Ahora, el último en sumarse a esta tradición sinérgica el rapero ASAP Rocky, el cual acaba de incorporarse al reparto del último proyecto de Spike Lee, High and Low. Producción donde también podremos encontrar a Jeffrey Wright y al ganador de dos premios de la Academia, Denzel Washington.

High and Low está pensada para llegar a los cines en 2025 y parte de la adaptación de la novela homónima de Evan Hunter. Un libro que ya nos proporcionó El infierno del odio, la obra maestra de Akira Kurosawa estrenada en 1963. ASAP Rocky no es ningún debutante en esto de la interpretación, pero es cierto que este sería su primer largometraje protagónico y por tanto, con cierto peso en la historia. La producción corre a cargo de Apple y del sello independiente A24, garante del respeto hacia la visión autoral de los cineastas, suponiendo del mismo el reencuentro entre Washington y Lee. El dúo ha colaborado en varias ocasiones desde 1990 con Mo’ better blues (Cuanto más, ¡mejor!) y con Malcolm X, la cual le supuso al actor su tercera nominación al Oscar. En 1998 estrenaron Una mala jugada y el próximo año, se reunirán casi un cuarto de siglo después gracias a High and Low.

ASAP Rocky debutó en la pequeña pantalla con la serie Dope y después, pudimos verle en un pequeño papel en Monstruo. Una calma temprana en su incursión como actor, teniendo en cuenta el largo periodo entre ficciones. Sin embargo, esta podría ser una gran oportunidad para dar ese salto que ya dieron otros tantos raperos antes, como 50 Cent, Ice Cube, Childish Gambino o sin ir más lejos, el Langui en nuestro país.

¿De qué trata ‘High and Low’?

El binomio artístico se junta además con el productor Todd Black, quien produjo algunas propuestas de Washington, como The Equalizer, La madre del blues y Fences. Lee será el productor ejecutivo a través de su productora 40 Acres y Mule Filmworks mientras coescribe la adaptación junto al guionista Alan Fox.

El filme original estuvo protagonizado por Toshirô Mifune y parte de la siguiente sinopsis oficial: «En un momento clave en su vida financiera, Gondo, un directivo de una importante empresa zapatera, recibe la noticia de que su hijo ha sido secuestrado. El rescate exigido es una gran cantidad de dinero, pero Gondo la necesita para cerrar una negociación que le dará el control de la empresa». Kyôko Kagawa, Yutaka Sada, Takashi Shimura, Tatsuya Nakadai, Kenji Kodama e Isao Kimura completaron el elenco principal.

ASAP Rocky será el protagonista

No está demasiado claro cómo el papel de ASAP Rocky se relacionará con la trama narrativa heredada de Kurosawa, pero Lee señaló que el neoyorquino tendrá el papel principal de la película:

«No se trata de un remake, sino de una reinterpretación de la gran película de Akira Kurosawa. En la película de Kurosawa, Toshiro Mifune es un zapatero. En nuestra película, Denzel Washington es un magnate de la música con su propio sello y su reputación de ser el mejor oyente del sector. Así que esta es la quinta película con este dinámico dúo», le contaba en su momento a Deadline. Matthew Libatique (Maestro, No te preocupes querida) se encargará de la fotografía

De nombre real Rakim Mayers, Rocky es el segundo rapero que colabora con A24, después de que hace algunos meses supiesemos que Tyler, The Creator haría su debut en Marty Supreme junto a Timothée Chalamet.

¿Nominación al Oscar para Washington?

Denzel Washington está en un momento de gloria tras obtener una nominación al Globo de Oro por su papel en Gladiator II y muchos, lo señalan como un serio candidato a entrar en la categoría de Mejor actor de reparto en los Oscar de 2025. Lo que supondría la undécima consideración de la Academia con el actor de Training Day. Su presencia en la promoción de la secuela romana nos trajo importantes novedades, como que no le quedan demasiadas cintas para retirarse como actor. Desde dos entregas más de The Equalizer a un papel que Ryan Coogler le estaría escribiendo para Black Panther 3.

A pesar de no ser un remake al uso, High and Low no es la primera vez de Spike Lee revisitando un trabajo audiovisual ajeno. En 2013 dirigió a Josh Brolin en la versión estadounidense de la película de culto, Old Boy.