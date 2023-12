Es la serie más vista de Netflix en 2023 y en España ha pasado desapercibida

Tras la huelga de actores y guionistas en Hollywood, los servicios de streaming ya se están poniendo las pilas con la transparencia de sus números y estadísticas. Más que nada porque ahora, estas compañías deberán pagar pluses y extras a los creadores y actores si las ficciones de la pequeña pantalla y/o las películas, consiguen ciertos niveles de repercusión dentro de las audiencias de las plataformas. Por ello, hoy contamos con números más precisos que en realidad sorprenden tanto como descubrir cuál ha sido la serie más vista de Netflix en lo que va de 2023.

No, no hablamos de ninguna superproducción ni de ninguno de esos fenómenos virales que “la gran N roja” suele crear a lo largo del año. El resultado llama la atención, sobre todo por lo desapercibido que pasó este thriller de espionaje. Hablamos de The Night Agent.

La serie obtuvo grandes críticas por parte de la prensa internacional, quienes la destacaron como un gran producto sencillo de entretenimiento. Así, a lo largo de 10 capítulos de 50 minutos conocemos a un agente del FBI llamado Peter Sutherland, pendiente de un teléfono que nunca suena en el sótano de la Casa Blanca. Sin embargo y como es previsible un día lo hace y su vida, cambia para siempre, impulsando una conspiración que le lleva hasta el despacho oval.

La serie más vista de Netflix en 2023

La primera temporada de The Night Agent se estrenó en marzo de 2023 y a lo largo de los meses se ha posicionado como la serie más vista de Netflix, acumulando 812.100.000 horas de visionado. Unas cifras que no tienen rival y que llaman la atención teniendo en cuenta que este proyecto producido por Sony Pictures Television no tiene caras reconocidas en su casting.

El protagonista es Gabriel Basso, quien más allá de aparecer como uno de los jovencísimos personajes de Super 8, todavía no ha tenido una larga carrera interpretativa por delante. Eso sí, aparecerá en el casting de Juror #2, la que será probablemente la última película de Clint Eastwood como cineasta. El elenco se completa con Luciane Buchanan, Sarah Desjardins, D.B. Woodside, Eve Harlow y Robert Patrick, entre otros. La serie está creada por Shawn Ryan, el showrunner tras The Shield: Al margen de la ley, The Chicago Code o Timeless

De hecho, el podio del contenido más visto se completa con otras dos series que tampoco han tenido mucho recorrido ni renombre en nuestro país. La segunda es la segunda temporada de Ginny y Georgia, con 665.100.000 horas vistas dentro de la plataforma y el tercer cupo lo ocupa la coreana La gloria 622.800.000 horas. Para encontrar una serie que sí que represento un fenómeno a nivel mediático, tenemos que irnos hasta el cuarto escalón para ver la primera temporada de Miércoles, la cual consiguió superar la barrera del medio millón de horas vistas en pantalla.

The Night Agent ha sido renovada para una segunda temporada.