La comedias protagonizadas por adolescentes son uno de los géneros con más éxito en la actualidad en todas las plataformas de streaming. Esta semana Disney+ estrena el próximo miércoles 13 de septiembre Reservation Dogs, una comedia protagonizada por cuatro adolescentes indígenas de la zona rural de Oklahoma que se dedican a robar y ahorrar para llegar a la para ellos «misteriosa, exótica y lejana tierra de California».

Una serie de adolescentes muy diferente porque para conseguir su sueño, los cuatro miembros del grupo no solo tendrán que ahorrar el dinero suficiente sino también superar a los yonquis de las afueras del pueblo y sobrevivir a una guerra por el territorio contra una banda rival mucho más violenta.

Con episodios cortitos de tan solo media hora la serie de Disney+ intenta transmitir la vida indígena a sus seguidores. Una original serie rodada en la zona rural de Okmulgee, Oklahoma y sus cocreadores y productores ejecutivos Sterlin Harjo y Taika Waititi intentan sumergir al espectador en un mundo sorprendentemente familiar y divertido.

El sueño de cuatro adolescentes

Los cuatro protagonistas de Reservation Dogs cometen delitos y robos para ahorrar y lograr su objetivo: llegar a la exótica, misteriosa y lejana tierra de California. Estos son Bear Smallhill, Elora Danan, Willie Jack y Cheese. El quinto miembro de Reservation Dogs murió hace un año y los otros cuatro miembros culpan de su muerte a la pequeña y aburrida ciudad en la que viven y que para ellos aplasta el espíritu. Los cuatro deciden rendir homenaje a Daniel y conseguir su sueño de llegar a California.

Bear Smallhill (D’Pharaoh Woon-A-Tai) está destinado a ser un guerrero y un líder, pero el problema es que no es un buen luchador y la pandilla no lo considera el líder. Por eso pide ayuda a un guía espiritual para intentar conseguirlo. Elora Danan (Devery Jacobs) también podría ser la líder del grupo, pero está tan obsesionada con irse a California y es tan poco consciente de su propio poder, que no ve la belleza y la bondad que hay en ella y en todo lo que la rodea.

El tercer miembro del grupo es Willie Jack (Paulina Alexis), la chica dura que ha aprendido lo que sabe en ls calles y siempre está cuidando del grupo. Por último, Cheese (Lane Factor) es el amigo simpático y leal que quiere llevarse bien con el grupo y para conseguirlo ni siquiera piensa en sus sueños.

Los cuatro tendrán que ahorrar suficiente dinero y ganar la partida a los yonquis del desguace a las afueras del pueblo. Además, tuvo que esquivar a Lighthorseman “Big” (Zahn McClarnon) obsesionado con las conspiraciones y sobrevivir a una guerra de territorios contra una pandilla rival mucho más dura que dirige la enigmática “Jackie” (Elva Guerra).

Un curioso reparto

En el reparto de Reservation Dogs podemos encontrar actores como Zahn McClarnon, Sarah Podemski, Kirk Fox, Matty Cardarople y Lil Mike, FunnyBone. También aparecen excéntricos personajes como raperos nativos, farsantes, abuelas inesperadas que aparecen de repente, gente decente y también gente horrible… Todo un desfile de personajes secundarios que no dejan indiferente a ningún espectador.