Tan sólo una semana después de anunciar el título oficial de la tercera entrega, desde las oficinas de Netflix ya parecen estar planeando quiénes serán los sospechosos habituales del nuevo caso del detective Benoit Blanc. Puñales por la espalda: Wake Up Dead Man se augura como el filme más oscuro y tenebroso de la franquicia propiedad del streaming, dado el significado de su título y sobre todo, el estilo de su tipografía. Por el propio acuerdo al que llegó el servicio de streaming, sabemos que tanto la presencia de Daniel Craig como la de Ryan Johnson es segura, pero claro, acostumbrada a tener siempre un reparto lleno de figuras reconocibles, no nos extraña la elección de los que podrían ser las dos estrellas invitadas al cierre de la trilogía.

Si repasamos los nombres de los interpretes que han pasado por el whodunnit del director de Looper, entendemos que tanto la major como el cineasta saben a la perfección que la configuración coral de su abanico de histriónicos personajes es clave para el éxito de su historia. Una idea que en realidad bebe directamente de otra influencia del género, como fue la primera adaptación del Asesinato en el Orient Express que filmó Sydney Lumet en 1974. La adaptación de la obra de Agatha Christie (influencia literaria clave para Johnson) tuvo en su elenco al que quizás era el mejor reparto posible para la época: Albert Finney, Lauren Bacall, Ingrid Bergman, Sean Connery o Anthony Perkins. Kenneth Branagh repetiría la formula en su remake, gracias a rostros como los de Penélope Cruz, Willem Dafoe, Judi Dench, Johnny Depp y Michelle Pfeiffer, entre otros.

Así, en 2019 Johnson estrenó Puñales por la espalda, reclutando no sólo a Craig sino a nombres clave en el Hollywood actual de la talla de Chris Evans, Jamie Lee Curtis, Toni Collette, Christopher Plummer y Michael Shannon. Para la secuela, Puñales por la espalda: El misterio de Glass Onion, el casting quizás no era tan famosos en términos generales, pero también ayudo a configurar toda una serie de personajes mucho más pasados de vueltas que su antecesora. Edward Norton, Janelle Monáe, Kathryn Hahn, Leslie Odom Jr., Jessica Henwick, Dave Bautista y Madelyn Cline fueron la última lista de celebrities sospechosas que complicaron la existencia del genio detective. Ahora en Wake Up Dead Man ya se habla de dos jóvenes actores que están brillando con luz propia en la meca del cine: Josh O’Connor y Cailee Spaeny.

‘Wake Up Dead Man’ y dos estrellas

Por el momento no hay nada confirmado y el único que parece un miembro inamovible del casting es el propio Craig. Pero los principales informes de los medios estadounidenses apuntan a la participación de O’Connor y Spaeny como primeras jóvenes estrellas de Wake Up Dead Man. Quizás el gran público no los tiene muy situados, pero estos dos intérpretes forman parte de esa nueva generación talentosa de actores que ya brillan en algunos de los proyectos más importantes del año.

O’Connor se hizo un nombre dando vida al Príncipe Carlos en The Crown, pero sin duda su fama ha dado un salto cualitativo al protagonizar la genial La Quimera de Alice Rohrwacher y a ser parte del trío erótico tenístico, formado por Mike Faist y Zendaya en Rivales. Por su parte, Spaeny fue Priscilla en el biopic homónimo centrado en el gran amor de Elvis Presley y este 2024 ha estrenado ya la genial Civil War. En veremos podremos verla además, capitaneando la nueva entrega de la franquicia Alien, la cual lleva por subtítulo Romulus y se ubica cronológicamente entre Alien y Aliens.

La combinación de una narración inteligente y actuaciones sólidas de la franquicia puñales por la espalda se ha convertido únicamente con dos entregas en un valioso fenómeno cultura, generando altas expectativas sobre el futuro de la saga.

El posible significado de su título

A Johnson le fascina dejarnos pistas sobre el argumento que podría tener Wake Up Dead Man. Asimismo suele escoger con cuidado los nombres de las entregas y en este caso, el título del filme hace referencia a una canción de U2.

El tema en cuestión aborda la crisis de fe de la banda y su letra, manifiesta la soledad pidiéndole a ayuda a Jesús dentro del mundo para apartar el enfado que sienten hacia Dios. Con diferencia, la tercera parte promete ser el caso más peligroso del detective hasta el momento.