Primer tráiler de ‘Deadpool 3’: La Autoridad de Variación Temporal «ficha» al mercenario bocazas

Es el gran estreno de Marvel que llegará este 2024 y uno de los regresos más esperados. Por fin, La Casa de las Ideas lanza el primer tráiler de Deadpool 3 y lo cierto es que no podían elegir un escenario mejor que el de la Superbowl para mostrarlo a todo el mundo. La tercera entrega del personaje al que da vida Ryan Reynolds, es la primera que ha sido producida bajo el amparo de Disney, tras la compra de la Fox por parte de la empresa californiana. Es por eso, que esta nueva aventura superheroica supone también, la entrada del personaje en el Universo Cinematográfico de Marvel.

Dirigida por Shawn Levy (Free Guy), El tráiler de Deadppol 3 nos permite además ver el gran reclamo del filme de Marvel: La vuelta del Lobezno de Hugh Jackman. Aunque sea, a través de una sombra final sobre el rol de Reynolds, con el icónico gesto de sacar las garras que no obedece a dudas. El coprotagonismo de Logan está, al mismo tiempo, asegurado con ese nuevo título que sustituirá al canónico nombre que tenía hasta ahora la nueva entrega, Deadpool y Lobezno, será ahora el centro de esa promoción que buscará un taquillazo asegurado para la marca de los cómics.

Se revela la forma en la que entrará al UCM

Sabíamos que el tráiler de Deadpool 3, nos iba a hacer entrar de lleno en el mundo de Marvel que ha creado Disney, pero lo que desconocíamos es cómo iba a introducir al personaje en ese contexto tan particular. La respuesta era más obvia de lo que pensábamos. La Autoridad de Variación Temporal (AVT), a la que ya conocimos en la serie de Loki, secuestra al mercenario bocazas el día de su cumpleaños. Por supuesto, su presencia dentro de La Casa del Ratón, no va a evitar que le veamos soltar por su ingeniosa y afilada lengua, todas esas bromas políticamente incorrectas. Para empezar, se denominará así mismo como “el Jesús de Marvel”. Este estreno de material promocional nos deja, bromas hasta de la compra del estudio de la Fox, intuyéndose en una secuencia como una especie de gran cartel en ruinas donde tendrá lugar una escena de acción.

Este primer vistazo a Deadpool 3 nos muestra cuál será el papel de Matthew Macfadyen (Succesion), en lo que parece como una especie de directivo de la policía espacial. Eso sí, desconocemos todavía qué es lo que es lo que esta autoridad querrá que haga Wade Wilson, ni tampoco se nos ha presentado todavía al personaje de Emma Corrin, quien será la mala que irá en contra de esta dupla regenerativa. Será la tercera ocasión en la que Levy y Reynolds colaboren, tras la anteriormente mencionada Free Guy y El proyecto Adam. El cineasta canadiense también trabajo dirigiendo a Jackman en Acero puro.

‘Deadpool 3’: Cambiará el UCM

El equipo de Kevin Feige ya nos venía avisando y este tráiler de Deadpool 3 no ha hecho otra cosa que confirmarlo. La película cambiará la historia del UCM junto a Lobezno, según la breve sinopsis que se filtraba hace algunos días gracias a una promoción de una web japonesa oficial de Marvel. La espera ha sido muy larga, sobre todo teniendo en cuenta que el propio Feige dijo hace ya dos años que los espectadores estaban “muy cerca” de ver a los mutantes. Varias películas y series después, todavía no hemos visto a ninguno de los personajes mas representativos del mundo de los cómics, los X-Men, más allá de esa especie de cameo que no entusiasmo ni siquiera Patrick Stewart, en Doctor Strange y el Multiverso de la locura.

A ver escogido la AVT como hilo conductor de la transición abre un sinfín de posibilidades en esta historia, ya que esto daría sentido a cualquier nueva aparición de un personaje de Marvel, tanto la nueva hornada, como todos aquellos que pertenecieron en algún momento a títulos de la Fox. Como por ejemplo, el regreso del personaje de Jennifer Garner en Daredevil, Elektra. Sabemos por el casting y por los cientos de filtraciones que la intérprete regresará a su antiguo papel, al igual que el primer Dientes de sable que vimos en la gran pantalla, interpretado por Tyler Mane. Completando el reparto, volveremos a ver a Morena Baccarin, Stefan Kapicic, Rob Delaney, y Brianna Hildebrand.

Los fans del desenlace de Logan pueden estar tranquilos, ya que tanto el director Levy, como Jackman han querido respetar los acontecimientos que vivió el personaje en la cinta de 2017 que filmó James Mangold. Desgraciadamente, Feige y sus creativos se han guardado un as en la manga para el futuro segundo tráiler de Deadpool 3, que de seguro presentará formalmente a Lobezno y revelará qué es lo que estos dos disfuncionales héroes tendrán que hacer en conjunto.

Por el momento no hay ni rastro de otros personajes anteriores de la franquicia como el Cable de Josh Brolin, pero teniendo en cuenta que este interpretó a Thanos en el UCM, esperamos como mínimo, un chiste sobre ese intercambio de papeles. Deadpool 3 llegará a las salas de cine el próximo 26 de julio.