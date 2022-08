Primer teaser de ‘Bones and All’: el romance caníbal de Timothée Chalamet

Bones and All está casi lista para competir en el Festival de Cine de Venecia y uno de sus protagonistas, Timothé Chalamet, acaba de compartir un primer vistazo a la película en forma de teaser. Vía Twitter, los días previos a la llegada de este pequeño adelanto vinieron precedidos de varias publicaciones cripticas en las que el actor de Dune, escribía mensajes crípticos en torno a los huesos (bones), en referencia al título de la cinta. De esta forma, Chalamet se vuelve a poner a las órdenes del director Luca Guadagnino, después de su exitosa colaboración en Call me by your name.

LUCA GUADAGNINO’S BONES AND ALL 🩸🩸🩸 pic.twitter.com/Q1ErygQvGF — Timothée Chalamet (@RealChalamet) August 10, 2022

La sinopsis oficial de Bones and All dice lo siguiente: “Es la historia del primer amor entre Maren (Taylor Russell), una joven que aprende a sobrevivir en los márgenes de la sociedad, y Lee (Chalamet), un vagabundo intenso. Juntos, en una odisea de miles de kilómetros por carreteras secundarias en la América de Ronald Reagan. A pesar de sus mejores esfuerzos, todos los caminos conducen a sus aterradores pasados y a una posición final que determinará si su amor puede sobrevivir a su identidad”.

La historia adapta la novela homónima de Camille DeAngelis, llevada al guion por David Kajganich, guionista del remake de Suspiria, dirigido por Guadagnino. El cineasta italiano tan sólo tiene buenas palabras para Chalamet, quien cree que él es el único que podría interpretar a ese personaje. Sin embargo y como el propio realizador explica, su elección se debió en parte a la casualidad de que ambos estuviesen en Roma durante los cierres perimetrales derivados del COVID-19: “Es fantástico, tiene un gran desempeño y verlo volar como lo está haciendo ahora, me siento orgulloso de él. Este personaje es algo muy nuevo para él, tanto entrañable como desgarrador”.

Gracias a la primera película que rodaron juntos, Call me by your name, Chalamet obtuvo su primera y de momento única nominación al Oscar. Gudagnino es un tipo de cineasta que gestiona extraordinariamente bien las interpretaciones de sus actores protagonistas y esta, podría ser un nuevo y meritorio trabajo para el joven actor. Bones and All se estrenará en el Festival de Cine de Venecia 2022 y, más tarde, llegará a los cines en noviembre. En 2023, la agenda fílmica del neoyorquino estará abarrotada como siempre de proyectos interesantes. Por un lado, será Willy Wonka en la precuela del cuento original de Roald Dahl y estrenará Dune: Parte 2, la continuación de la epopeya de ciencia ficción que está rodando en estos instantes.