Rodrigo Sorogoyen, premio al mejor director en los Goya 2023

Los Goya 2023 han coronado a Rodrigo Sorogoyen como el mejor director de esta 37ª edición de la fiesta del cine español por As bestas. Un año, que se ha caracterizado por la dura competencia entre los candidatos de cada una de las categorías, incluida por supuesto la de mejor dirección. Carla Simón (Alcarràs), Rodrigo Sorogoyen (As bestas), Pilar Palomero (La maternal), Carlos Vermut (Mantícora) y Alberto Rodríguez (Modelo 77) habrían sido cualquiera de ellos, favoritos en ediciones pasadas, pero para su desgracia y suerte del público, una de las grandes cosechas de autores del cine patrio se ha juntado en una misma temporada de premios. Cualquiera habría sido por tanto justo vencedror pero al final el nombre de Rodrigo Sorogoyen se ha escuchado en el palacio Fibes de Sevilla, seguido de un gran aplauso por parte de todos.

Un reconocimiento que más que avalar la ascendente carrera de Rodrigo Sorogoyen, habla también maravillosamente de la salud cinematográfica del país, gracias a una mayoría de películas que poco o nada tienen que envidiar por ejemplo, a la futura gala de los Oscar 2023.

Veteranos y noveles

El Goya 2023 a mejor dirección de Rodrigo Sorogoyen del mismo modo, supone la escenificación perfecta de un relevo generacional de realizadores y cineastas que se ha visto representada en la propia categoría. Entre las diferentes opciones que podían escoger los Académicos, encontramos a directores ya veteranos como Rodríguez y Sorogoyen. El primero debutó hace 20 años con El factor Pilgrim y, desde entonces, ha filmado obras llamativas como 7 vírgenes, Grupo 7, La isla mínima o El hombre de las mil cámaras, además de crear series como La peste. Sorogoyen por su parte, comenzó su carrera en el cine gracias a 8 citas, pero aquella comedia coral poco o nada tendría que ver con la tensión, el suspense y el realismo que ahora mismo impregna su filmografía reciente; Que Dios nos perdone, El reino y la valorada serie Antidisturbios.

Por otro lado, sin ser del todo noveles, Pilar Palomero ya destacó en 2020 con Las niñas, llevándose tres bustos del pintor español en las categorías de mejor película, guion, dirección novel y fotografía. Mientras que Carla Simón firma con Alcarràs su segundo largometraje tras la genial Verano 1993. Por último, no veíamos un filme de Vermut desde Quién te cantará, pero con Mantícora, el autor de Magical Girl no ha dejado a nadie indiferente.