Peter Dinklage ha participado en producciones de Disney como la última entrega de los Vengadores, Endgame. Sin embargo, no le auguramos un futuro prometedor en los siguientes proyectos de la compañía, después de las palabras que le ha dedicado en el podcast WTF de Marc Maron a la nueva adaptación live action de Blancanieves. Concretamente, al actor de Juego de Tronos lo que le molesta es esa “doble cara” que la productora tiene, al ser progresista en términos de representación, pero por otro lado tiende a contar la misma historia de siempre.

Vía ComicBook, Dinklage señalaba lo siguiente: “Hay mucha hipocresía. Literalmente, sin ofender a nadie implicado, pero me sorprendió un poco que estuvieran muy orgullosos de elegir a una actriz latina como Blancanieves. Pero luego sigues contando la historia de Blancanieves y los siete enanitos”. Rachel Zegler es la intérprete a la que se refiere Peter Dinklage, la cual tiene ascendencia colombiana y que debutó a finales del año pasado en la gran pantalla, siendo María en el remake de West side history.

“Eres progresista en un sentido, pero aún estás haciendo una maldita historia muy mal enfocada sobre siete enanos que viven juntos en una cueva ¿qué diablos estás haciendo, tío?”, criticaba el actor, que añadía finalmente “¿Si decides contar la historia de Blancanieves con un giro más jodido, genial o progresivo? Cuenta conmigo. En ese caso, estoy dentro”.

La adaptación en carne y hueso del clásico de 1937 estará dirigida por Marc Webb (500 días juntos, The amazing Spider-Man) y contará con Gal Gadot en el papel de villana. Lo que no sabemos es cómo sabe Dinklage lo que Disney planea hacer con los enanos en la película (se habrá puesto la compañía en contacto con el actor?). De momento, la Casa del Ratón no se ha pronunciado sobre esas características del film, aunque las últimas adaptaciones sugieren que la trama podría ser exactamente igual que la cinta original.

Peter Dinklage estrenará el próximo 4 de febrero la nueva versión de Cyrano, en la que interpreta el rol protagonista de la obra de Edmond Rostand.