El personaje de Scooby-Doo que acaba de salir del armario

La nueva película de animación ¡Truco o trato Scooby-Doo! Acaba de traernos una novedad revolucionaria para la franquicia. Medio siglo después, el personaje de Velma Dinkley ha salido del armario en una escena de la cinta especial para Halloween.

Velma first meets Coco Diablo in “Trick or Treat Scooby-Doo”#Scoobydoohistory pic.twitter.com/TnWGS0B5GK

— Scooby-Doo History (@scoobyhistory) October 4, 2022