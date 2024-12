La película de Tom Cruise y Alejando González Iñárritu se estrenará en 2026

Aunque parecía que igual podíamos verla el próximo año, la película de Tom Cruise a las órdenes de Alejandro González Iñárritu no verá la luz hasta el 2026. Un proyecto en el que por fin podremos ver a la estrella de Hollywood volver a su vertiente más autoral, después de una última década completamente centrada en varios blockbusters de acción (la mayoría de ellos, misiones imposibles del agente Ethan Hunt). La cinta todavía sin título oficial, llegará a los cines el próximo 2 de octubre de 2026 y supondrá la primera película del cineasta mexicano en inglés desde que estrenase El renacido en 2015.

Según Warner Bros, la sinopsis oficial se centra en cómo el hombre más poderoso del mundo se embarca en una misión frenética para demostrar que es el salvador de la humanidad, antes de que el desastre que ha desatado termine con todo. Del mismo modo, la apuesta también supone la reunión de Iñárritu con sus coguionistas en Birdman, Alexander Dinelaris y Nicolas Giacobone e incluyendo igualmente a su compatriota, Sabrina Berman. Esta es conocida sobre todo, por escribir productos audiovisuales de su país de origen como La tía Alejandra y Gloria. No obstante, si algo resulta francamente esperanzador para el futuro filme aparte de la colaboración entre Cruise e Iñárritu, es precisamente el resto de un reparto lleno de estrellas de primera línea. Por un lado tenemos a la actriz de Anatomía de una caída y La zona de interés , Sandra Hüller y por otro, a John Goodman, reconocido por su papel en El gran Lebowski y Argo. El resto del casting sigue siendo impresionante, con Michael Stuhlbarg (Call me by your name), Jesse Plemons (Civil War), Sophie Wilde (Háblame) y Riz Ahmed (Nightcrawler)

El filme esencial para Cruise e Iñárritu

A los cinéfilos más jovenes no tan iniciados en la materia, la relación profesional entre dos perfiles como Cruise o Iñárritu les puede parecer un tanto extraña. Pero el tres veces nominado al Oscar no siempre fue un perfil única y exclusivamente ligado al cine más comercial. Entre los 80 y los 90, Tom Cruise trabajó a las órdenes de figuras de la talla de Martin Scorsese, Oliver Stone, Paul Thomas Anderson y Stanley Kubrick. Para remontarnos a un largometraje del neoyorquino que no tuviese una pretensión estrictamente comercia, quizás el ejemplo más clarividente sea el de la Collateral de Michael Mann en 2004.

A sus 62 años, Cruise parece estar alejándose de los filmes de acción. En concreto, el próximo 2025 dirá adiós a su franquicia más lucrativa con Misión imposible: Sentencia final. Eso sí, no se desligará del todo del terreno del blockbuster, pues tiene pendiente una hipotética Top Gun 3 y una secuela tardía para otro de sus hits de los 90, Días de trueno. Además está inmerso en una historia de terror sobrenatural que llevará por título Deeper.

Desde El renacido, Iñárritu lleva tiempo alejado del reconocimiento académico. El realizador se llevó la estatuilla por su dirección en la historia de superación protagonizada por Leonardo DiCaprio, pero desde entonces, su presencia se ha dilatado a través vídeos musicales y cortometrajes para marcas. En 2022, estrenó la vilipendiada por la crítica Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades. Filme de producción mexicana y tildado como un trabajo prematuramente pretencioso dentro de la filmografía del autor. Por tanto la por el momento denominada como Judy, podría suponer más de 10 años después, la vuelta de su talento al circuito y reconocimiento de los premios. Por tanto, para Cruise como para Iñárritu esta historia ha adquirido un cariz clave en la evolución de su carrera.

Los cambios de fechas de Warner

La fecha definitiva de la película de Cruise e Iñárritu supone toda una serie de reestructuración en el calendario de la major. The Batman II ha pasado de estar programada para el 2 de octubre de 2026 a estrenarse el 1 de octubre de 2027, mientras que Mickey 17 de Bong Joon-ho aterrizará en cines el 7 de marzo de 2025. Por último, Sinners de Ryan Coogler se traslada al 18 de abril del próximo año.

Judy forma parte del acuerdo para protagonizar y producir películas que Tom Cruise alcanzó con Warner Bros Discover. este 2024. Presumiblemente llegará a los cines el 2 de octubre de 2026. Mucho antes, el actor estrenará Misión Imposible: Sentencia final el 23 de mayo de 2025.