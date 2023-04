La película de Netflix que ha emocionado a todos: dura casi dos horas y es adictiva

“La gran N roja” jamás había tenido tanta competencia como a día de hoy. Después de que hace varios meses Amazon Prime Video le arrebatase el liderato en nuestro país, ahora a la compañía fundada por Red Hastings le toca lidiar con nueva e importante rival como es SkyShowtime. Esto sumado a las potentes franquicias que poseen otros servicios de streaming como Disney + y HBO Max. No obstante, la empresa pionera californiana sigue generando contenido atractivo para sus suscriptores. El ejemplo que traemos hoy es la película de Netflix que ha emocionado a todos: Metal Lords.

Que su título no os engañe, Metal Lords tiene ciertos toques cómicos, pero su trasfondo esconde un profundo drama y una crítica a lo marginal que puede llegar a ser cualquier instituto. Esta cinta de 2022 cuenta la historia de Hunter y Kevin, dos adolescentes marginados que creen que el camino a la gloria es entregarse al metal, ganar la futura batalla de bandas y ser adorados como dioses tras su victoria. Su director Peter Sollett debutó en el 2002 con Camino a Casa y aunque se ha promulgado rodando varios filmes, también ha destacado en el campo de las series, filmando algunos capítulos de ficciones como Ben and Kate, The Path, Vinyl, Rise o Evil.

Entre su reparto, destaca Brett Gelman, uno de sus dos protagonistas que entre otras cosas, lo hemos visto durante 5 temporadas de Stranger things. Después, encontramos a Adrian Greensmith, Jaeden Martell, Sufe Bradshaw, Katie O’Grady, Isis Hainworthy, Teddy Van Ee, Noha Urrea, Michelle Fang y Katie McCabe. Tocando las teclas adecuadas, la crítica aseguró en el momento de su estreno por su frescura, cumpliendo las expectativas de todo drama de instituto que se precie.

Esta película de Netflix no ha dejado de mejorar sus números, aun compitiendo contra toda una serie de tendencias tan apabullantes como la hegemonía de Adam Sandlet en el top 4 de la plataforma con Criminales a la vista, niños grandes, Criminales en el mar y Niños grandes 2. Si Metal Lords os parece una alternativa genial para el cine de pascua, existen otros muchos títulos similares para el disfrute de toda la familia como Esta mierda me supera, Moxie y Revancha ya.