Pasó desapercibida en 2021 pero esta miniserie de Netflix merece la pena: sólo tiene 6 episodio

Los catálogos de las plataformas de streaming esconden algunas películas y series que merece la pena ver. Una de ellas es la serie Detrás de sus ojos que se estrenó en Netflix en 2021 y en ese momento pasó desapercibida. Esta ficción creada por Steve Lightfoot es la adaptación de la novela homónima de Sarah Pinborough de 2017. Cuenta la historia de una madre divorciada que tiene un hijo de ocho años cuya vida cambia al empezar una aventura con su nuevo jefe David, un atractivo psiquiatra. Todo se complicará aún más para Louise cuando establezca también una extraño amistad con Adele, la esposa de su jefe. Un complejo triángulo amoroso del que Louise no sabrá como salir. Detrás de sus ojos es una serie de suspense que ha sorprendido a los usuarios de Netflix por ese extraño y polémico final giro final que ha sido muy comentado en redes sociales.

La serie Detrás de sus ojos es un thriller de suspense psicológico que ha sido dirigida por Erik Richter Strand. Una original ficción cuyo creador y productor ejecutivo es Steve Lightfoot y cuyo rodaje tuvo lugar en diversas localizaciones de Londres y Escocia. Esta ficción ha contado con el guion de Steve Lightfoot y Angela LaManna y es una ficción de Left Bank Pictures, productora de The Crown. Detrás de sus ojos es una original serie que puede ser una buena opción para un maratón de fin de semana y cuyo final no ha dejado indiferente a ningún espectador.

¿Qué pasa en la serie de Netflix Detrás de sus ojos?

La protagonista de esta serie es Louise una joven divorciada que se tiene que hacer cargo ella sola de su hijo de ocho años. Su vida es de lo más rutinaria salvo por los terrores nocturnos que tiene por las noches y que no sabe qué explicación pueden tener. Un día decide comenzar una relación con David, su nuevo jefe, guapo psiquiatra que está casado y con el que al principio se siente muy feliz.

Todo se complica aún más cuando Louise conoce a Adele, la mujer de David. Las dos comienzan a mantener una intensa relación de amistad y ella le cuenta que sufre terrores nocturnos. Adele le ofrece su ayuda siempre que mantenga en secreto su relación con su marido. Como habréis podido intuir la trama de Detrás de sus ojos es bastante compleja ya que poco a poco entre los tres se va creando todo un mundo de mentiras y secretos. Louise se va dando cuenta poco a poco de que sus problemas solo acaban de comenzar…

La tensión llegará a un punto en el que Louise llegará a preguntarse si ella y su hijo están en peligro y decide escapar de ese extraño triángulo amoroso lo antes posible. Detrás de sus ojos es un thriller psicológico que te mantiene pegado al sillón hasta el último momento y cuyo final ha dado mucho que hablar. A algunos usuarios de Netflix no les gustado nada el desenlace de la serie y, sin embargo, a otros les ha parecido muy original.

El reparto de esta serie de suspense

La actriz Simona Brown es la encargada de dar vida a Louise, esa mujer confiada que decide abrir la puerta de su vida al extraño matrimonio formado por David y Adele. A Simona Brown la hemos visto en series como La chica del tambor, El infiltrado, Granchester, Kiss Me First y Outlander. En cuanto al papel de David es interpretado por el actor Tom Bateman que es conocido por Asesinato en el Orient Express y las series Da Vinci’s Demons, Jekyll & Hyde, La mujer honorable y Beecham House.

El papel de Adele es interpretado por la actriz Eve Hewson, que es la hija de Bono, el cantante del grupo U2, a la que hemos visto en The Knick, Hermanas hasta la muerte, Flora and Son y hace poco en La pareja perfecta junto a la actriz Nicole Kidman. Además, en el reparto de la serie Detrás de sus ojos está el actor. Robert Aramayo como Rob, el amigo de Adele en su adolescencia. A este actor le conocemos por su interpretación del joven Ned Stark en Juego de tronos, y al joven Elrond en El señor de los anillos: Los anillos de poder.

La serie Detrás de sus ojos es una buena opción para los que estén buscando una ficción de suspense entretenida y que te mantenga pegado a la pantalla hasta el final. Hay que reconocer que no es una obra de arte, pero se puede ver y algunos episodios pueden resultar interesantes. Además de esta serie de suspense psicológico podéis ver en Netflix otras como You, The Sinner, The OA, Ripley o Vigilante, entre otros.