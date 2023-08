La obsesión musical de Zendaya mientras rodaba ‘Rivales’

La película Rivales ha sido noticia en las últimas semanas, debido principalmente a la cancelación de su proyección en el Festival de cine de Venecia y su correspondiente retraso en el estreno en salas. La razón de ello es la huelga de actores en Hollywood, que sumada a la de los guionistas no sólo ha paralizado los rodajes, sino que los intérpretes de las cintas ya filmadas, tampoco pueden promocionarlas hasta que el SAG-AFTRA y la Alianza de Productores Estadounidenses lleguen a un acuerdo. Por tanto, no tenía mucho sentido que Rivales se presentase sin Zendaya, su principal estrella y reclamo. Ahora, este drama deportivo no llegará a la cartelera española hasta abril de 2024, cuando inicialmente estuvo programada para septiembre de este 2023. Mientras tanto, nos tendremos que conformar con anécdotas de rodaje, como la que Josh O’Connor acaba de contar sobre la obsesión musical de la actriz de Euphoria.

Según el miembro del elenco, hablar con Zendaya se volvió imposible una vez beyoncé sacó música: “Hubo un día en el que estábamos filmando y la nueva canción de Beyoncé estaba a punto de salir, por lo que nadie podía hablar con Z. Fue como si no hubiéramos interactuado en todo el día, sólo escuchaba esa nueva canción cada segundo”, a lo que Zendaya en su momento respondió con que esa había sido una canción excepcional para su último día rodando en Boston.

Convertirse en una estrella del tenis

Zendaya pasó tres meses entrenando para interpretar a Tashi, una extenista profesional que se ve inmersa en un triángulo amoroso entre otros dos compañeros de profesión (Mike Faist y O’Connor) en el que parece tener todo bajo control.

La sinopsis de Rivales es la siguiente: “Ambientada en el competitivo mundo del tenis profesional, en el que la jugadora convertida en entrenadora Tahi (Zendaya) ha tranformdo a su marido Art (Faist) en un campeón de Grand Slam. Tras una racha de derrotas, Tashi lo inscribe en un evento “Challenger” (el nivel más bajo de los torneos profesionales) donde debe enfrentarse a Patrick (O’Connor), el anterior novio de Tashi y su antiguo mejor amigo”.

Rivales está dirigida por Luca Guadagnino, quien saltó a la fama tras dirigir en 2017, Call me by your name y que el año pasado estrenó Hasta los huesos: Bones and All.