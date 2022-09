‘Modelo 7» y ‘No te preocupes querida’ lideran los estrenos más esperados

Los estrenos de este fin de semana llegan liderados por la polémica No te preocupes querida y el filme español Modelo 77. Para los amantes de Marvel, el hombre araña regresa a los cines con la versión extendida de Spider-Man: No way home. Esta es la nueva cartelera disponible de hoy mismo:

‘Modelo 77’

Alberto Rodríguez, el director detrás de títulos como Grupo 7, La isla mínima o El hombre de las mil caras, nos trae ahora un drama carcelario basado en hechos reales. Modelo 77 presenta a Manuel (Miguel Herrán), un joven contable encarcelado por cometer un desfalco por el que podría pasarse de 10 a 20 años en prisión. Junto a Pino (Javier Gutiérrez), su compañero de celda, pronto se reunirán con otros presos para reclamar una amnistía. Circunstancia que causará un enorme quebradero de cabeza para el sistema penitenciario.

‘No te preocupes querida’

Ha sido más llamativa por todo lo que ha acontecido entre las bambalinas de su rodaje que por la historia del filme en sí misma. La segunda película como directora de Olivia Wilde es un thriller psicológico ambientado en los años 50. Conviviendo con la ingenuidad propia de la estampa norteamericana, Alice (Florence Pugh) y Jack (Harry Styles) son un matrimonio que vive en Victoria, una comunidad idílica donde todos los hombres trabajan en la empresa del visionario corporativo Frank (Chris Pine). Poco a poco, Alice se irá dando cuenta que, tras esa fachada de felicidad utópica, se esconde un terrible y oscuro secreto.

‘Crímenes del futuro’

La última apuesta de David Cronenberg mezcla el horror y la ciencia ficción con la evolución humana. El espectáculo de transformaciones y mutaciones de Saul Tenser (Viggo Mortensen) es seguido de cerca por la investigadora Timlin (Kristen Stewart). Sin embargo, el peligro detrás de las performance de Tenser es un misterioso grupo que pretende aprovechar su fama para el siguiente paso evolutivo del hombre.

‘Rainbow’

Adaptación libre de El mago de Oz dirigida por el español Paco León, en el que Dora huye de casa tras discutir con su padre. Con la compañía de su perro Toto, Dorá buscará a la madre que la abandonó cuando era un bebé.

‘Spider-Man: No way home’

Reestreno de la que fue la película más taquillera del último año. Spider-Man: No way home vuelve a los cines como el sexto filme más taquillero de la historia y seguramente se marche en el top 3, tan sólo por detrás de Titanic y Avatar. De acuerdo con la información ofrecida por la compañía, esta versión extendida de No way Home contará con 11 minutos de material extra que no se incluyó en el estreno anterior.