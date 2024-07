La miniserie más aterradora jamás vista en Netflix: tiene 8 capítulos y temblarás de miedo

Los amantes de las películas y las series de terror pueden encontrar un gran número ficciones interesantes en los catálogos de las plataformas de streaming como La maldición de Hill House o La maldición de Bly Manor. Una de las ficciones que más miedo dan es la serie francesa Marianne de Samuel Bodin que se puede encontrar en Netflix. Una aterradora ficción de solo 8 episodios que cuenta la historia la escritora de una novela de terror de éxito. Un día, Emma Larsimon se da cuenta de que las historias de terror que escribió se hacen realidad, por lo que tendrá que volver al pueblo donde nació para enfrentarse a los demonios de su pasado. Esta serie francesa es considerada una de las mejores producciones de terror de estos últimos años, aunque en Francia al principio casi pasó desapercibida en el catálogo de la plataforma de streaming. Netflix, dado el poco éxito en este país, decidió no renovarla para una segunda temporada.

La serie Marianne se estrenó en 2019 y ha sido creada y dirigida por Samuel Bodin y escrita por Bodin y Quoc Dang Tran. Una intensa serie francesa que ha sido protagonizada por los actores Victoire Du Bois, Lucie Boujenah y Tiphaine Daviot. Netflix la canceló en 2020 tras su primera temporada porque tuvo poca repercusión en Francia. Lo que no tuvo en cuenta esta plataforma de streaming fueron las visualizaciones que tuvo a nivel internacional donde sí había tenido una gran repercusión. Finalmente, Netflix la ha repuesto y es una de las series de terror más vistas en España del catálogo.

¿De qué trata la serie Marianne?

Como en todas las ficciones de terror, todo va muy bien en la vida de sus protagonistas hasta que de repente todo se descoloca. En esta serie la protagonista es Emma Larsimon, la autora de una exitosa novela de terror. Según la sinopsis oficial: “Un día, se da cuenta de que las historias de terror que escribió se hacen realidad, por lo que tendrá que volver a su pueblo natal para enfrentarse a los demonios de su pasado. Durante su regreso, descubre que el espíritu maligno que la acecha en sus sueños haciendo su vida imposible, también está sembrando el caos en el mundo real. El espíritu que le ha acechado desde la infancia es Marianne, una bruja que se incorpora en las almas de sus presas”.

Para muchos en la historia de la serie Marianne se puede encontrar el eco de las novelas de terror de autores como Stephen King y Lovecraft. Cuando Emma Larsimon esta novelista de terror empieza a darse cuenta de que las historias que escribe se convierten en realidad, no sabe qué hacer y decide volver a su pueblo natal. Allí se enfrenta a los demonios del pasado y se da cuenta de que su pesadilla, una bruja «roba almas», conocida con el nombre de Marianne, no solo la aterroriza a ella, sino que siembra el pánico en todo el mundo.

El reparto de esta ficción de terror

La actriz Victoire Du Bois​ es la encargada de dar vida al personaje de Emma Larsimon. Victoire es una actriz francesa de cine, teatro y televisión que debutó en la ficción de Calm at Sea (2011) y es reconocida principalmente por interpretar el papel de Jeannie en From the Land of the Moon (2016) y de Chiara en Call Me by Your Name (2017). Si interpretación del papel de Emma Larsimon en Marianne le ha valido el reconocimiento internacional.

La actriz Lucie Boujenah (Cartas a Roxane) interpreta el papel de Camille. Lucie es una actriz francesa, reconocida principalmente por su participación en las series de televisión Soda y Nina y por ser la sobrina del actor y comediante tunecino Michel Boujenah.

En el reparto de esta serie están también los actores Tiphaine Daviot (Detox) que interpreta el papel de Aurore, Mireille Herbstmeyer, el de Sra. Daugeron, Alban Lenoir (Alias), el del inspector Ronan, Mehdi Meskar (Ahora es el momento) el de Tonio y Ralph Amoussou, el de Séby.

También en el elenco de Marianne también están los actores Bellamine Abdelmalek, que da vida a Arnaud, Corinne Valancogne a la Sra. Larsimon, Patrick d’Assumçao a Xavier y Pierre Aussedat a Sr. Larsimon, entre otros.

Además de esta serie de terror en la plataforma de streaming Netflix se pueden ver otras como La maldición de Hill House que da una vuelta a la novela clásica de Shirley Jackson en la que una familia que enfrenta a los fantasmas de su antiguo hogar y La maldición de Bly Manor que es una continuación de la anterior y que está inspirada en las obras de Henry James.

También destacan en el catálogo entre las series de terror Ju-On: Orígenes, una ficción japonesa basada en la popular franquicia Ju-On (La maldición), que explora los orígenes de un casa maldita, Typewriter que es una producción india protagonizada por un grupo de jóvenes cazadores de fantasmas que deben proteger su ciudad de un espíritu maligno y Kingdom, una ficción surcoreana ambientada durante la dinastía Joseon en la que mezcla una interesante intriga política con una plaga de zombis.