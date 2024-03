«Es mejor que la novela»: las declaraciones sobre Juan Gómez Jurado que confirman hay que ver la serie de Prime Video sí o sí

Una de las series más esperadas de este 2024 es Reina Roja, la adaptación de la novela de suspense y misterio del conocido escritor Juan Gómez Jurado. El pasado jueves 29 de febrero Prime Video estrenó de golpe los 7 episodios de esta serie que está convirtiéndose en una de las más vistas del fin de semana.

Por ahora las críticas de los lectores de esta novela superventas son bastante positivas, ya que han visto que sigue de forma bastante fiel el argumento de la novela y que, además, los efectos especiales la enriquecen y sorprenden desde el primer episodio. Una serie dirigida por Koldo Serra que ha contado con la showrunner Amaya Muruzabal y que está conquistando a los usuarios de la plataforma de streaming Prime Video.

La opinión del escritor Juan Gómez-Jurado

Una ambiciosa serie sobre la que han puesto las esperanzas de los lectores de la novela de Juan Gómez Jurado que necesitan ver una ficción a la altura del libro. Para tranquilizarles el escritor señaló en una rueda de prensa: «La serie es todavía mejor que la novela»,

Además, Juan Gómez-Jurado explicó en esta rueda de prensa lo siguiente: «Mi camino ha sido de aprendizaje sobre cómo se podía contar ‘Reina Roja’. Con otras personas, la serie podría haber sido un thriller normal». También el escritor explicó que no estaba de acuerdo en que el jueves 29 de febrero se pudieran ver todos los siete episodios de la serie: «Estoy muy en desacuerdo con la decisión de Amazon Prime Video. Se lo he comentado a ellos en repetidas ocasiones. Si por mí fuera, se estrenaría un capítulo por semana y que se jodan (risas). Pero es que a mí me gusta mucho tener a la gente con el cuchillo en la garganta y que se aguanten».

Según ha explicado después al final ha comprendido el argumento de la plataforma de streaming para lanzar todos los episodios a la vez: «La respuesta que desde Prime Video me dieron, que me deja obviamente callado y en mi sitio, es que la novela puede leerse de una sola vez. Así que estoy seguro que quienes la vean de golpe después la volverán a ver».

Una mujer superdotada y un policía suspendido

La serie Reina Roja cuenta la historia de Antonia Scott (Vicky Luengo), una mujer superdotada con un coeficiente intelectual de 242, cuyas increíbles habilidades le han puesto a la cabeza de un proyecto secreto dedicado a resolver discretamente los casos más complicados. El problema es que Antonia Scott no está bien, ya que sus traumas personales le han obligado a dejar el trabajo.

Los primeros fotogramas de la serie en los que vemos a Antonia sentada en el alféizar de la ventana de un edificio del centro de Madrid pensando si tirarse al vacío ya nos dan la pauta de que a la protagonista de esta serie le está ocurriendo algo muy grave. A este piso vació llega Jon Gutiérrez (Hovik Keuchkerian), un policía, suspendido y a punto de enfrentarse a cargos penales. Se le ha asignado este caso y la complicada misión de lograr que Antonia vuelva a la actividad para investigar uno de los asesinatos más complicados a los que se han enfrentado y un complejo secuestro.

El tándem entre Antonia y Jon, aunque bastante complejo, resulta bastante eficaz para resolver este complicado caso. Los dos se tendrán que sumergir en un mundo de asesinatos rituales y secuestros de alto riesgo. Los dos establecen un extraño vínculo fortalecido por sus diferencias y sus demonios internos. Antonia es una mujer silenciosa y enigmática y Jon, sin embargo, es un hombre ingenioso e irónico al que gusta hablar y meter las narices donde no debe.

En Reina Roja Antonio y Jon al final descubrirán una trama compleja relacionada con las altas esferas de nuestro país. Y tendrán que enfrentarse a poderosos adversarios y multitud de obstáculos burocráticos. En suma, la serie se convierte en una especie de juego del gato y el ratón que mantiene en todo momento la tensión y la atención del espectador.

Los papeles de los protagonistas de la serie Reina Roja son interpretados por los actores Vicky Luengo y Hovik Keuchkerian que ya coincidieron en la serie Antidisturbios. Además, en el reparto están los actores Nacho Fresneda como Ezequiel, Emma Suárez como Laura Trueba y Andrea Trepat como Sandra.

También en el reparto de Reina Roja están los actores Alex Brendemühl como Mentor, Eduardo Noriega como Jaume Soler, Urko Olazábal como el inspector Parra, Celia Freijeiro como Carla Ortiz. Vicenta N’Dongo como Aguado, Karmele Larrinaga como Maritxu, Pere Brasó como Bruno Lejarreta, Fernando Guallar como Tomás y Selam Ortega como Ladybug, entre otros.

Confirmamos que Reina Roja va a ser una de las series de éxito de este 2024 y una ficción imprescindible para los aficionados a las de suspense e intriga. Además, cuenta con un toque de humor inesperado que surge de la extraña relación entre Antonia y Jon que funciona como un ingrediente fundamental de esta historia y la enriquece.