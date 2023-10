A Martin Scorsese le gustaría poder crear guiones originales como Quentin Tarantino

Son dos de los directores contemporáneos más reconocidos de la industria audiovisual, sin embargo uno de ellos va a retirarse pronto de la profesión. Hablamos de Martin Scorsese y Quentin Tarantino. El primero acaba de estrena Killers of the Flower Moon, mientras que el segundo va encaminado a rodar The Movie Critic, su décima y última película. Los motivos del poco tiempo que les queda a ambos en el cine son bien diferentes, ya que por un lado, lo de Scorsese es un tema ligado a la edad y lo de Quentin tiene que ver con una fehaciente creencia relacionada con la calidad de los últimos trabajos de los grandes cineastas. Aún con todo, los dos han expresado su profunda admiración el uno por el otro. El último ha sido el director de Uno de los nuestros, quien asegura que a él le gustaría crear guiones originales como hace su compañero de profesión.

“El es un escritor. Es algo diferente”, reflexionaba Scorsese en una entrevista reciente. Y es que el realizador ganador del Oscar siente que Tarantino tiene una constitución como director diferente a la de los demás: “Se me ocurren historias. Me siento atraído por las historias a través de otras personas. Todos diferentes medios, diferentes maneras. Entonces creo que es un proceso diferente…Respeto a los escritores y desearía poder hacerlo. Ojalá pudiera simplemente estar en una habitación y crear estas novelas, no películas, novelas”.

A pesar de sus 80 años de edad y a diferencia del director de Pulp Fiction, Scorsese ha expresado en más de una ocasión que su dedicación va a seguir siendo estar tras las cámaras pase lo que pase. “Todavía tengo curiosidad por todo. Esa es una de las cosas. Si tengo curiosidad sobre algo, creo que encontraré la manera. Si aguanto, encontraré una manera de intentar hacer algo al respecto”, le contaba a Associated Press.

¿Hasta cuándo, Marty?

El cineasta acaba de ser enormemente elogiado tras el estreno de Killers of The Flower Moon, considerándola los críticos como una de las mejores obras de su filmografía. Quizás por eso, esa unanimidad de la prensa especializada haya podido motivar su futuro trabajo, argumentando un poro aquello de “hasta que el cuerpo aguante”: “¿Cuánto tiempo más puedo ser yo? Voy a cumplir 81 años. Lo intentaré hasta que me levanten del suelo”.

Killers of the Flower Moon (en España, Los asesinos de la luna) se estrenó el pasado 20 de octubre. Para ver The Movie Critic, tendremos que esperar hasta algún punto de 2024, ya que todavía no tiene una fecha final programada.