‘Machos Alfa’: fecha de estreno de la quinta temporada

Netflix ha desvelado hoy la fecha de estreno, tráiler e imágenes de la quinta temporada de la comedia de los hermanos Caballero, Machos Alfa. La nueva entrega se estrena el 17 de abril a nivel global en Netflix. Se trata de una de las series más importantes de la plataforma de vídeo bajo demanda en España y una de las más adaptadas y celebradas a nivel mundial.

Tras intentar reinventar la masculinidad y la convivencia, los Machos Alfa se topan con la realidad: divorcios, custodias, autocaravanas, hipotecas y la comuna «Pacto Patriarcal, S.L» un gran plan maestro para ser felices entre colegas. Mientras Santi se radicaliza en su soltería, Pedro se ve embarcado en una nueva relación sentimental, Luis sufre la tortura de un proceso de divorcio y Raúl se pierde en una espiral de deconstrucción. Al otro lado del desastre, Luz, Daniela y Esther prueban el menú completo: citas infames, OnlyFans de pies y, como guinda, un retiro de recuperación de la feminidad.

El elenco principal está de vuelta: Fernando Gil, María Hervás, Raúl Tejón, Kira Miró, Gorka Otxoa, Paula Gallego, Fele Martínez y Raquel Guerrero. Completan el reparto las nuevas incorporaciones María Adáñez y Diego Martín, y Cayetana Cabezas, Marta Hazas y Paloma Bloyd continúan en la aventura esta temporada.

La dirección de esta quinta temporada de seis episodios corre a cargo de Laura Caballero, creada por ella y su hermano, Alberto Caballero, y está producida por Contubernio Films.

Acerca de Contubernio Films

Tras el éxito de Aquí no hay quien viva, Laura y Alberto Caballero crean en 2011 Contubernio Films para sumar a las tareas de creación la producción de sus formatos. La productora ha finalizado el rodaje de la temporada 16 de La que se avecina y también cuenta con 4 temporadas de El Pueblo, 4 temporadas de Muertos S.L. y con 5 temporadas de Machos Alfa, confirmándose como un referente en la producción de comedia en este país.